Čeferin ob obisku Aten zasukal rokave in se vključil v reševanje grškega nogometa

Grški nogomet je trenutno sredi krize, ki jo je še poglobil odprt spor med aktualnim prvakom Paokom iz Soluna in Olympiakosom iz Pireja. Pri slednjem namreč solunskega velikana obtožujejo lastništva dveh klubov v prvoligaški konkurenci, in sicer še Xhanti FC, pri katerem je prav tako deloval predsednik aktualnih prvakov iz SolunaIvan Savvidis. Grško krizo bo, kot je obljubil že pred dnevi, pomagal reševati tudi prvi človek Uefe Aleksander Čeferin, ki obljubo že izpolnjuje, saj se je mudil v Atenah. V družbi podpredsednika Fife Grega Clarka in predstavnika z vrha UefeZorana Lakovićase je sestal z vodilnimi možmi grškega političnega in nogometnega vrha."Gospoda Čeferina je sprejel minister grške vlade Kyriakos Mitsotakis, vodilni mož Uefe pa se je sestal tudi z ministrom za kulturo in šport Lefterisom Avgenakisom. Tema pa se veda aktualni trenutek grškega nogometa, ki ni najbolj rožnat. Prvi mož Uefe je obljubil pomoč in ponudil tudi že nekatere konkretne rešitve," pišejo grški mediji, ki so v velikem številu pospremili prihod Aleksandra Čeferina v grško prestolnico.