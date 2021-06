Čeferin: Agnelli? Zame ne obstaja

Skupaj s prijatelji iz Madrida in Barcelone ... "Andrea Agnelli? Ta človek zame ne obstaja več," je bil kratek in jedrnat na začetku pogovoru zaSo Foot. "Agnelli je bil takrat predsednik ECA in tudi član našega izvršnega odbora. Neprestano nam je zatrjeval, da nam res ni treba skrbeti. Predvsem zato, ker smo mi organizirali več srečanj s klubi, da bi jim predstavili novo reformo Lige prvakov, reformo, za katero je glasovalo vseh dvanajst klubov upornikov. A naslednji dan so predstavili svoj projekt." Grosupeljčan, ki se te dni mudi v domovini, saj je pred vrati sklepna faza odlično organiziranega prvenstva do U21 z vrhuncem - velikim finalom med Portugalsko in Nemčijo. Čeferin je v pogovoru za francoski časnik So Foot podrobno razdelil lestvico "krivcev" ... "Začetnike tega neuspešnega manevra - ustanavljanja Superlige - delim v tri kategorije. Agnelli je v prvi, to kar se je zgodilo z njim in okoli njega je zame osebno. Mislil sem, da sva prijatelja, toda lagal mi je v obraz vse do zadnjega hipa in me prepričeval, da nimam razloga za skrb. Le nekaj ur kasneje je podpisal vse dokumenta za ustanovitev Superlige. S tem sem o njem povedal vse."