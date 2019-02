Čeferin bo nastopil nov mandat na čelu Uefe

V zadnjem obdobju je bil na čelu Uefe dve leti in pol, 51-letni Grosupeljčan pa v Uefi in pri evropskih klubih uživa izjemno široko zaupanje in podporo. Veliko zaupanje pa bo povečalo pričakovanja za drugi mandat, kjer ga čakajo pomembni izzivi. Kot prioritete za drugi mandat je nekdanji prvi mož NZS izpostavil nekatere ključne začete projekte, med drugim širitev in prenovo evropskih klubskih tekmovanj ter druge ukrepe za zagotavljanje bolj enakomerne finančne moči klubov in enotnosti evropskega nogometa. Eden ključnih naj bi bila ustrezna prav zadovoljitev apetitov velikih evropskih klubov ob izpolnitvi obljube manjšim, da razlike med velikimi in malimi vendarle ne bodo še naprej rasle s takšno hitrostjo kot doslej, piše STA.

V tem smislu naj bi bila pomembna tudi ratifikacija predloga Evropskega klubskega združenja (Eca), da bo eden od dveh njegovih članov v izvršnem odboru Uefe predsednik pariškega PSG Naser Al-Kelaifi. Odločitev Ece je sprožila številne kritike v nogometnem svetu, saj Uefa trenutno preiskuje PSG zaradi kršitev finančnih pravil.