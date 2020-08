Čeferin bo zmagovalcema Lige prvakov in Lige Evropa delil medalje in trofeji

Lani so se na zelenici ob podelitvi takole veselili nogometaši Liverpoola. Kdo jih bo nasledil letos?

Kot smo izvedeli iz neuradnih, a zanesljivih virov Uefa ničesar ne želi prepustiti naključju, zato predsednika Aleksandra Čeferina in njegove sodelavce na covid-19 testirajo zelo pogosto, tudi pred vsako tekmo. Uefa sicer na Portugalskem, kjer poteka zaključni turnir Lige prvakov, sledi strogim predpisom tamkajšnje vlade in z njo tesno sodeluje. Pred vsakim vstopom na stadion merijo temperaturo posameznikom, izpolniti pa morajo tudi dva varnostna formularja, ki sta vezana na akreditacijo in test covid-19.

Čeferin se, tako poroča britanski Daily Mail, lahko giblje le v določenem koridorju okoli hotela, število ljudi, ki se z njim lahko srečajo, pa je omejeno. Vse to z željo, da se ob upoštevanju omejitev in priporočil nihče od nogometašev in osebja ne bi okužil z novim koronavirusom. Obe podelitvi – tako v Ligi prvakov kot v Ligi Evropi – bosta potekali na zelenici.

Oba polfinalna obračuna Lige prvakov (torek in sreda) si boste lahko ogledali na Kanalu A ob 20.30, veliki finale pa bomo 23. avgusta iz Lizbone prenašali na POP TV in VOYO.