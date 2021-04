Čeferin: Če bodo vztrajali pri superligi, ne bodo igrali Lige prvakov

Aleksander Čeferin je v telefonskem pogovoru za ameriško agencijo Associated Press dejal, da omenjeni klubi uradno še vedno niso podali nobene izjave o umiku iz projekta, zato bi jih lahko doletele kazni.

"Kristalno jasno je, da se bodo morali omenjeni klubi odločiti, ali so superligaški ali evropski klubi. Če bodo rekli, da so superligaši, potem ne bodo igrali v Ligi prvakov, jasno ... In če so pripravljeni to storiti, potem lahko igrajo v svojem tekmovanju,"je za AP še dejal predsednik Uefe.

Za nemški Der Spiegelpa je Čeferin na to temo dodal: "Naše tekmovanje bo fantastično tudi brez teh štirih klubov."