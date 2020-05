Čeferin: Evropsko prvenstvo v skrajni sili samo v osmih državah

Dpa poroča, da je doslej nekaj pomislekov glede organizacije tekem izrazil španski Bilbao, iz Münchna pa so po njihovih navedbah potrdili organizacijo tekem. Čeferin se je v pogovoru za vplivno katarsko športno televizijo beIN SPORTS pomudil tudi pri nadaljevanju nemške Bundeslige. Odločitev oblasti, vodstva lige in Nemške nogometne zveze je vnovič pozdravil, potem ko je vpletenim maja med prvimi tudi javno čestital.

München že prižgal zeleno luč Prvenstvo bodo sicer gostile Velika Britanija (London in Glasgow), Nemčija (München), Italija (Rim), Azerbajdžan (Baku), Rusija (Sankt Peterburg), Madžarska (Budimpešta), Romunija (Bukarešta), Nizozemska (Amsterdam), Španija (Bilbao), Irska (Dublin) in Danska (Koebenhavn).

Dejal je, da so pri Evropski nogometni zvezi (Uefa) pripravljeni na rezervne scenarije, po katerih bi prvenstvo, ki je bilo zaradi novega koronavirusa prestavljeno za eno leto in bo potekalo med 11. junijem in 11. julijem 2021, izpeljali tudi v osmih državah.

'Nogomet bo v življenja ljudi vpeljal staro rutino in pozitivno energijo'

"Ljudje so depresivni, ker so toliko časa zaprti in ker vlada toliko negotovosti. Nogomet bo v njihova življenja vpeljal staro rutino in pozitivno energijo," je dejal slovenski odvetnik.

Obenem je pohvalil sodelovanje nemškega vrha politike, stroke in nemških nogometnih organov ter dodal, da gre za več kot le nogomet in za dober nastavek za prihodnost. Poudaril je, da je ljudem lažje ostati doma, če lahko po televiziji spremljajo športno dogajanje.

Uefa zanikala poročanje medijev: število udeležencev v evropskih tekmovanjih ostaja enako

Po tem, ko so Čeferinove izjave za beIN SPORTSpovzeli vsi največji svetovni mediji, je Uefa v uradni izjavi zanikala, da bi Čeferin kadarkoli govoril ali namignil na spremembo števila udeležencev evropskih tekmovanj iz posameznih držav, kjer so z ligaškim tekmovanjem že končali (Francija, Nizozemska in nazadnje Belgija). Po poročanju nekaterih medijev bi tako francoski prvak Paris Saint-Germain, ki ga do konca sezone čakata še najmanj dve evropski tekmi v četrtfinalu Lige prvakov, namesto neposredne vozovnice za skupinski del 2020/21 moral igrati v kvalifikacijah, a Uefa pravi, da to ne drži.

"Glede načina, na katerega se je poročalo o nekaterih izjavah iz intervjuja z beIN-om, želi Uefa jasno povedati, da je predsednik Čeferin dejal, da bodo morali biti klubi iz prvenstev, ki so jih v tej sezoni odpovedali, še vedno pripravljeni igrati v kvalifikacijskih krogih za naslednjo sezono, upoštevajoč trenuten seznam (tako imenovani Club competition access list, ki odloča o številu udeležencev in neposrednih vozovnicah za evropska tekmovanja iz posamezne države, op. a.). Ni omenil ali namignil na kakšno spremembo Uefinega seznama,"piše v sporočilu za javnost.