Čeferin gost vodstva Dinama: Imate najslabši stadion v LP, Uefa bo pomagala

Dvoboj skupine med C med Dinamom in Manchester Cityjem je na tribunah maksimirskega stadiona spremljal tudi predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin, ki je nekaj ur pred tem dobil priznanje za ambasadorja iger mladih.

Grosupeljčan je klubske prostore Dinama obiskal v družbi glavnega sekretarja Uefe Giorgija Marchettija, člana IO Uefe in predsednika HNS Davorja Šukerja. V imenu serijskega hrvaškega nogometnega prvaka Dinama so ga pričakali predsednik kluba GNK Dinamo Mirko Barišić, predsednica Uprave Vlatka Peras, članica uprave Amra Peternel, športni direktor Zoran Mamić ter član nadzornega odbora kluba Miroslav Rožić. "Barišić je uglednega gosta iz soseščine vnovič seznanil z zadnjim Dinamovimi uspehi in ponovil, da so modri iz Maksimirja dali kar 14 reprezentantov na zadnjem SP v Rusiji in da je v kvalifikacijah za Euro 2020 nastopilo 10 članov zagrebškega kluba. Ob tem je izrazil podporo Čeferinovi zahtevi, da se ne formira zaprta Superliga, temveč se naj nadaljuje z reformami evropskih tekmovanj," med drugim pišejo Sportske novosti, ki dodajajo, da je ob koncu prijetnega druženja v Plavem salonu prišlo še do pričakovane teme - maksimirski stadion.