Čeferin hvaležen za podporo: Če stopimo skupaj, smo nepremagljivi

Prvi mož Uefe Aleksander Čeferin se je po burnem ponedeljkovem dogajanju znova oglasil v okviru letnega kongresa Evropske nogometne zveze v švicarskem Montreauxu in dejal, da je hvaležen za iskrene in poštene namene nekaterih posameznikov, ki so s tem pokazali svojo veličino.

"V prvi vrsti bi se zahvalil Gianniju(Infantinu, predsedniku Fife, op. a.) za njegovo podporo, pa tudi Nasserju Al Khelaifiju(predsednik PSG-ja), Karlu-Heinzu Rummenigeju, Jeanu-Michelu Aulasu (izvršni direktor Lyona, op. a.) in Joseju Pepeju Castru, s katerimi sem imel včeraj (ponedeljek) zelo prijeten in koristen pogovor. Ti možje so pokazali, da imajo čvrsto hrbtenico ter da spoštujejo nogomet in njegove vrednote. Vsi, ki smo tukaj zbrani, smo se odločili, da bomo hodili po poti solidarnosti, po poti, ki se ji ne bomo odrekli za nobeno ceno. Le na ta način bo nogomet preživel in postal močnejši kot kdaj koli prej," je delegate, člane Uefe in ostale prisotne nagovoril Čeferin.