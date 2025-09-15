Čeferin in FIFPRO z roko v roki za zaščito igralcev in prihodnost evropskega nogometa

Predsednik UEFA Aleksander Čeferin in predsednik FIFPRO Europe David Terrier sta se pred dnevi srečala v Tirani ob robu zasedanja izvršnega odbora UEFA, kjer sta ponovno izrazila trdno zavezanost zaščiti zdravja nogometašev in oblikovanju trajnostne prihodnosti evropskega nogometa.

Aleksander Čeferin in David Terrier sta poudarila, da mora reprezentančni nogomet ostati ključen steber evropske nogometne identitete, enotnosti in razvoja. Skupaj sta poudarila potrebo po skupinskih, dolgoročnih rešitvah, ki bodo v ospredje postavile dobrobit igralcev znotraj celovitega in povezanega tekmovalnega sistema.

Za igralce je nastopanje za svojo državo življenjska želja, za igro pa so reprezentančna tekmovanja vir navdiha in enotnosti, ki ustvarjajo nepozabne trenutke ponosa in praznovanja. Reprezentance so tudi finančni temelj nogometa, saj predstavljajo glavni in nenadomestljiv vir solidarnosti, ki omogoča razvoj celotne nogometne piramide – od vrhunskega do amaterskega in mladinskega nogometa.

Oba voditelja sta poudarila, da je zdrav in komplementaren odnos med klubskim in reprezentančnim nogometom ključnega pomena za prihodnost evropskega nogometa. Hkrati pa sta opozorila, da trenutna gostota koledarja postavlja igralce pod vse večje pritiske. Po njunem mnenju je zdaj čas, da vsi deležniki – UEFA, nacionalne zveze, lige, klubi in sindikati igralcev – stopijo skupaj in oblikujejo okvire, ki bodo zaščitili zdravje nogometašev ter obenem okrepili dolgoročne vrednote evropskega nogometa.

Temelj sodelovanja: Memorandum o soglasju

Duh sodelovanja temelji na Memorandumu o soglasju, ki sta ga UEFA in FIFPRO Europe podpisala leta 2024. Ta dokument je okrepil vlogo igralcev pri upravljanju nogometa ter vzpostavil temelje za strukturirano sodelovanje – tudi preko Odbora za socialni dialog EU, kjer so na evropski ravni zastopani ključni deležniki. "Naše sodelovanje s FIFPRO Europe odraža skupno odgovornost za zaščito zdravja igralcev in krepitev temeljev igre," je med drugim dejal predsednik UEFA Aleksander Čeferin.

"Reprezentančni nogomet ostaja steber evropske identitete in enotnosti. Ker se pritiski na igralce povečujejo, je ključno, da skupaj – z nacionalnimi zvezami, ligami, klubi in igralci – poiščemo uravnotežene rešitve za prihodnost tega športa."

