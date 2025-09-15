Svetli način
Nogomet

Čeferin in FIFPRO z roko v roki za zaščito igralcev in prihodnost evropskega nogometa

Ljubljana, 15. 09. 2025 19.43 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
M.J.
Predsednik UEFA Aleksander Čeferin in predsednik FIFPRO Europe David Terrier sta se pred dnevi srečala v Tirani ob robu zasedanja izvršnega odbora UEFA, kjer sta ponovno izrazila trdno zavezanost zaščiti zdravja nogometašev in oblikovanju trajnostne prihodnosti evropskega nogometa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Aleksander Čeferin in David Terrier sta poudarila, da mora reprezentančni nogomet ostati ključen steber evropske nogometne identitete, enotnosti in razvoja. Skupaj sta poudarila potrebo po skupinskih, dolgoročnih rešitvah, ki bodo v ospredje postavile dobrobit igralcev znotraj celovitega in povezanega tekmovalnega sistema.

Aleksander Čeferin
Aleksander Čeferin FOTO: AP

Za igralce je nastopanje za svojo državo življenjska želja, za igro pa so reprezentančna tekmovanja vir navdiha in enotnosti, ki ustvarjajo nepozabne trenutke ponosa in praznovanja. Reprezentance so tudi finančni temelj nogometa, saj predstavljajo glavni in nenadomestljiv vir solidarnosti, ki omogoča razvoj celotne nogometne piramide – od vrhunskega do amaterskega in mladinskega nogometa.

Oba voditelja sta poudarila, da je zdrav in komplementaren odnos med klubskim in reprezentančnim nogometom ključnega pomena za prihodnost evropskega nogometa. Hkrati pa sta opozorila, da trenutna gostota koledarja postavlja igralce pod vse večje pritiske. Po njunem mnenju je zdaj čas, da vsi deležniki – UEFA, nacionalne zveze, lige, klubi in sindikati igralcev – stopijo skupaj in oblikujejo okvire, ki bodo zaščitili zdravje nogometašev ter obenem okrepili dolgoročne vrednote evropskega nogometa.

Aleksander Čeferin in David Terrier
Aleksander Čeferin in David Terrier FOTO: Uefa.com

Temelj sodelovanja: Memorandum o soglasju
Duh sodelovanja temelji na Memorandumu o soglasju, ki sta ga UEFA in FIFPRO Europe podpisala leta 2024. Ta dokument je okrepil vlogo igralcev pri upravljanju nogometa ter vzpostavil temelje za strukturirano sodelovanje – tudi preko Odbora za socialni dialog EU, kjer so na evropski ravni zastopani ključni deležniki. "Naše sodelovanje s FIFPRO Europe odraža skupno odgovornost za zaščito zdravja igralcev in krepitev temeljev igre," je med drugim dejal predsednik UEFA Aleksander Čeferin.

"Reprezentančni nogomet ostaja steber evropske identitete in enotnosti. Ker se pritiski na igralce povečujejo, je ključno, da skupaj – z nacionalnimi zvezami, ligami, klubi in igralci – poiščemo uravnotežene rešitve za prihodnost tega športa."

Aleksander Čeferin
Aleksander Čeferin FOTO: Luka Kotnik

Prvi mož Uefe znova dokazuje, zakaj velja za enega najvplivnejših in najbolj načelnih voditeljev v svetu nogometa. Njegova jasna zavezanost zdravju igralcev, povezovanju med klubi in reprezentancami ter iskanju dolgoročnih rešitev je ključna za prihodnost športa, ki ga imamo vsi radi. V času, ko nogomet postaja vse bolj intenziven in komercialno naravnan, predsednik UEFA postavlja človeka – igralca – na prvo mesto. In prav to je tisto, kar evropski nogomet danes najbolj potrebuje.

nogomet čeferin uefa
Amor Fati
15. 09. 2025 20.48
Ko je bilo svetovno klubsko prvenstvo si nisem ogledal niti ene tekme. Mi je pa prijatelj, ki si je, rekel, da je bilo mučno gledati.
gggg1
15. 09. 2025 20.21
+1
A po zadnji odločitvi španske vlade, da je vsak protest legitimen, lahko vsakdo priteče med tekmo na nogometno igrišče? Seveda brez kazni.
