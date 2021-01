Čeferin s pomočjo predsednika Fife zadal 'smrtonosni udarec' Superligi

"V luči nedavnih medijskih špekulacij o tem, da bi utegnili nekateri evropski klubi ustanoviti zaprto evropsko 'Superligo', Fifa in šest konfederacij (AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC in Uefa) še enkrat ponavljamo in odločno poudarjamo, da takšnega tekmovanja ne bi priznala niti Fifa niti ustrezna konfederacija," je zapisano na spletni strani Uefe.

Iz dokumenta, pod katerega so se podpisali predsednik Fife, predsednik Uefe ter predsedniki štirih preostalih krovnih celinskih nogometnih zvez, je razvidno, da niti Fifa niti katera koli druga krovna celinska zveza ne bo priznala superligaškega tekmovanja. "Kateri koli klub ali nogometaš, ki bo udeležen v takšno tekmovanje, posledično ne bo smel tekmovati v katerem koli tekmovanju pod okriljem Fife ali katere koli druge krovne celinske nogometne zveze," je zapisano v dokumentu, pod katerega sta se podpisala tudi predsednika FifeGianni Infantino in Uefe Aleksander Čeferin. Prav slednji je bil največjo bitko proti Superligi, saj bi tekmovanje najbolj ogrožalo evropski nogomet.

V praksi to pomeni, da klub, ki bi igral v Superligi, ne bo smel tekmovati pod okriljem Uefine Lige prvakov, nogometaši pa ne bi smeli nastopati niti na evropskih in svetovnih prvenstvih. Namen Fife v sodelovanju z vsemi konferedacijskimi zvezami, je jasen: preprečiti ustanovitev Superlige. Superliga je sicer ideja treh velikih klubov (neuradno: Real Madrid, AC Milan in Manchester United, ostali klubi so se javno izrekli proti), kjer bi med seboj tekmovala le nekatera velika imena evropskega nogometa. Eden glavnih zagovornikov in pobudnikov je predsednik Reala Florentino Perez, v ozadju pa so jasni finančni vzvodi, saj naj bi glavni sponzor tega tekmovanja bil pripravljen odšteti zajeten kupček denarja.

"V skladu s statutom FIFA in konfederacij mora vsa tekmovanja organizirati ali priznati ustrezni organ na njihovi ravni, Fifa na svetovni in konfederacije na celinski. V tem pogledu konfederacije priznavajo klubsko svetovno prvenstvo Fife v njegovi sedanji in novi obliki kot edino svetovno klubsko tekmovanje, medtem ko Fifa priznava klubska tekmovanja, ki jih organizirajo konfederacije, kot edina klubska celinska tekmovanja,"so še zapisali v skupnem priporočilu. Originalno sporočilo prilagamo v spodnjem dokumentu.