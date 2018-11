Čeferin je edini kandidat

Aleksander Čeferin, ki je na čelu Evropske nogometne zveze (Uefa) od septembra 2016, je edini kandidat za predsedniški stolček na naslednjih volitvah, ki bodo februarja prihodnje leto. S tem si je že pred volilnim kongresom v Rimu tako rekoč zagotovil nov mandat, prvega polnega, je sporočila Uefa. Čeferina je za drugi mandat na mestu predsednika Uefe 21. avgusta predlagala Nogometna zveza Slovenije skupaj s še sedmimi evropskimi nogometnimi zvezami. Od takrat pa so mu podporo izrekle še nekatere druge zveze, med drugim tudi vplivni nogometni zvezi Francije in Nemčije. Enainpetdesetletni odvetnik je septembra 2016 nasledil Francoza Michela Platinija, ki je bil prisiljen k odstopu, ko je Mednarodno razsodišče za šport (Cas) v Lozani potrdilo njegov suspenz. Na izrednih volitvah v Atenah je Čeferin z 42:13 v glasovih premagal Nizozemca Michaela van Praaga in postal še sedmi predsednik Uefe. Kot je že pred časom napovedal 51-letni Čeferin, se bo (je) za vnovično kandidaturo odločil le: "Če bo šlo vse po načrtu. Toda glede na to, kaj vse se mi je že zgodilo v življenju, tega ne morem trditi. Gotovo pa bi šlo za logično nadaljevanje začetega septembra 2016 v Atenah, ko so mi zaupali mandat za dve leti in pol. Če bi bile volitve danes, bi dobil 99-odstotno podporo, kar me navdaja z optimizmom in dokazuje, da delam prav."

Pred njim so predsedniško mesto krovne evropske zveze zasedali DanecEbbe Schwartz, Švicar Gustav Wiederkehr, Italijan Artemio Franchi, Francoz Jacques Georges, Šved Lennart Johansson in Platini.