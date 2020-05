Čeferin: Kmalu se bo vrnil dobri stari nogomet

"Nogomet se ni spremenil med prvo in drugo svetovno vojno in se ne bo niti po epidemiji novega koronavirusa," je dejal Čeferin.

Čeferin je imel med epidemijo novega koronavirusa vseskozi pozitivno držo. "Apokaliptična stališča, da moramo počakati na drugi, tretji ali pa celo peti val epidemije, mi niso všeč. Prepričan sem, da se bo v zelo kratkem času vrnil dobri stari nogomet in da bodo na stadionih kmalu tudi nogometni privrženci," je optimističen Čeferin, ki ne verjame, da bo koronakriza za vedno spremenila nogomet.

"Ne vem in ne vidim razlogov, da drugo leto ne bi priredili evropskega prvenstva. Menim, da virus ne bo trajal večno, spremembe se bodo zgodile veliko prej, kot si mislimo," je v pogovoru za angleški časnik, ki so ga povzele tudi nekatere vodilne tiskovne agencije, dejal Slovenec na čelu Uefe (Evropska nogometna zveza, op. p.).

V zadnjem času so se v nogometnem zakulisju pojavile govorice, da imajo nekatera mesta, predvsem španski Bilbao, določene težave in pomisleke pri organizaciji letos prestavljenega evropskega prvenstva na drugo leto.

Čeferin je v zvezi s tem dejal, da je želja Uefe, da med 11. junijem in 11. julijem prihodnje leto v celoti in po programu izpelje Euro, ki je v počastitev 60-obletnice od prvega evropskega prvenstva predvideno v 12 mestih in 11 državah.

Poleg Bilbaa bodo tekme evropskega prvenstva drugo leto gostili še v Londonu in Glasgowu (oba Velika Britanija), Münchnu (Nemčija), Rimu (Italija), Bakuju (Azerbajdžan), Sankt Peterburgu (Rusija), Budimpešti (Madžarska), Bukarešti (Romunija), Amsterdamu (Nizozemska), Dublinu (Irska) in Koebenhavnu (Danska).

Evropska nogometna zveza bo končno odločitev o evropskem prvenstvu sprejela po seji izvršnega odbora, ki bo namesto 27. maja na sporedu 17. junija.