Čeferin: Konferenčna liga je okrepila evropski nogomet

Na novinarska vprašanja je odvrnil, da je z evropskim klubskim tekmovanjem zelo zadovoljen, še posebej s tem, kar je izšlo iz konferenčne lige, in spomnil, da so uvedbo takšnega formata tekmovanja mnogi kritizirali, izkazalo pa se je, da so bile kritike neutemeljene. "Isti, ki so nenehno kritizirali konferenčno ligo, zdaj kritizirajo, da igramo finale na majhnem stadionu, in to je znak, da delamo dobro," je dejal Čeferin in sklenil, da je konferenčna liga zelo pomembna za razvoj nogometa v majhnih državah.