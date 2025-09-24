Svetli način
Nogomet

Čeferin kritičen do selitve tekem v tujino

Nyon, 24. 09. 2025 15.19 | Posodobljeno pred 1 uro

STA
Evropska nogometna zveza (Uefa) je vse bolj kritična do selitve tekem evropskih klubov v tujino. V pismu vsem 55 nacionalnim zvezam jih je predsednik Uefe Aleksander Čeferin pozval, naj se o želenih selitvah predhodno posvetujejo z evropskim upravnim organom, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Aleksander Čeferin
Aleksander Čeferin FOTO: Profimedia

V skladu s statutom Uefe so selitve tekem v tujino dovoljene le s predhodno odobritvijo Uefe. Španska liga načrtuje, da bo ligaško tekmo med Villarrealom in Barcelono odigrala 20. decembra v Miamiju. V Italiji naj bi tekma med Milanom in Comom zaradi zimskih olimpijskih iger 6. februarja 2026 celo potekala v Perthu v Avstraliji.

O selitvi v tujino po zgledu Španije in Italije razmišljajo tudi v Nemčiji, pojavili so se pozivi, da se zunaj domovine odigra tekma superpokala.

nogomet uefa čeferin
KOMENTARJI (12)

Grickoficko
24. 09. 2025 16.47
Kaj pa zelenski izjavlja, ta ni diht
ODGOVORI
0 0
RevenKapitalist
24. 09. 2025 16.42
Prepozno je zdaj za jok ko ste pa sprejel arabski denar ki pocasi in vstrajno unicuje nogomet in nasplosno prav vse. Nazaj uvest max 3 tujci bo prava smer in dokler se ne zresnijo nobenih prvenstev vec v njihovih drzavah. Vem da tega nebo ker ste brezhrbtenicarji ki bi se svoje zadnje gate prodal za nekaj cekinckov samo ideja pa naj je za naslednjega predsednika UEFE. Ko bodo na dresih evropski sponzorji pa bo mogoce veljala beseda evropske nogometne institucije, ne pa da se prodajate kot prodajalke ljubezni in mislite da je to prijateljstvo in ljubezen. Je samo biznis in to ste tocno taki kot je ceferin vzpostavili. Propad na vseh podrocjih.
ODGOVORI
0 0
losser
24. 09. 2025 16.42
Kak je tečen ta tip, kak gnjaviš naj delajo kar želijo.
ODGOVORI
0 0
Žilefinska
24. 09. 2025 16.30
+1
Ahaha a do sebe ni pa nic kriticen da žide ni izkljucil iz tekmovanj medtem ko je ruse ze prvi dan!!!
ODGOVORI
1 0
RevenKapitalist
24. 09. 2025 16.34
-1
Rusi so agresorji v ukrajini Izrael je bil napaden in to iz vecih drzav nevem zakaj to tvoji mozgani tezko razumejo.
ODGOVORI
0 1
MarkoJur
24. 09. 2025 16.27
+1
Tem klubom nabijte enormne ekološke davke...letala in to....se bodo hitro premislili.
ODGOVORI
2 1
štrekeljc
24. 09. 2025 16.26
-1
Koliko gledalcev bo prišlo gledati nogomet v Miamiu? Samo tisti, ki ga bodo zamenjali za ameriški nogomet.
ODGOVORI
0 1
wsharky
24. 09. 2025 16.19
+2
tam kjer je denar, tam se bodo igrale tekme, v Mijamiju bodo ziher več pokasirali kot doma
ODGOVORI
2 0
Wyatt
24. 09. 2025 16.17
+1
Ni pa kriticen do izkljucitve Izraela. Zanimivo.
ODGOVORI
4 3
FIRBCA
24. 09. 2025 16.00
+0
pa vrabci civkajo da se zogobrc seli v arabski svet, azijo in afriko kaj pa tu ni jasno
ODGOVORI
2 2
ImamLastnoMnenje
24. 09. 2025 15.48
+4
Moje mnenje je, da se morajo tekme državnega prvenstva, pokala in superpokala igrati v državi organizatorki teh tekmovanj. Domača tekmovanja so za domače navijače, nenazadnje plačajo letne karte za oglede vseh tekem svojega kluba.....Če hočejo zaslužiti z eksibicijskimi tekmami v tujini, naj bodo te tekme v terminih, ko ne potekajo druga državna oz. evropska tekmovanja.
ODGOVORI
5 1
peglezn
24. 09. 2025 15.30
+7
saj ima prav, fuzbal se špila zaradi navijačev... ne pa da imajo finale pokala v neki Savdski... to je ja totalna ignoranca lastnih navijačev, ki klube podpirajo.
ODGOVORI
7 0
