Čeferin kritičen do selitve tekem v tujino

V skladu s statutom Uefe so selitve tekem v tujino dovoljene le s predhodno odobritvijo Uefe. Španska liga načrtuje, da bo ligaško tekmo med Villarrealom in Barcelono odigrala 20. decembra v Miamiju. V Italiji naj bi tekma med Milanom in Comom zaradi zimskih olimpijskih iger 6. februarja 2026 celo potekala v Perthu v Avstraliji.

O selitvi v tujino po zgledu Španije in Italije razmišljajo tudi v Nemčiji, pojavili so se pozivi, da se zunaj domovine odigra tekma superpokala.