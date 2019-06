Čeferin: Kritike so neutemeljene, Azerbajdžan je bil prava izbira za finale EL

Aleksander Čeferin je v pogovoru na oxfordski univerzi dejal, da ne razume kritik in žaljivih komentarjev na račun UEFE glede odločitve, da se finalno dejanje letošnje Evropske lige odigra v Bakuju. "Kadarkoli je govora o kritikah s strani angleških klubov ali nerganju nasploh, k čemu to pripomore? Klubi si uničujejo ugled, nič drugega. Zakaj je bilo finale v Azerbajdžanu? Preprosto. Tudi tam živijo ljudje, tudi tam živi homo sapiens," je pojasnil Čeferin, ki je spomnil, da podpore angleške nogometne zveze ni imel že od samega začetka svojega delovanja. "Ob prvi izvolitvi sem imel podporo 76% nogometnih zvez, angleška ni bila ena izmed njih. Angleži so podprli drugega kandidata."

Finalno dejanje so spremljale mnoge logistične težave. Zataknilo se je že pri vstopnicah. Arsenal in Chelsea sta skupaj prejela zgolj 12.000 vstopnic, a sta jih kasneje vrnila več kot polovico, saj jih enostavno nista uspela prodati. Letalske povezave v skoraj 4.000 kilometrov oddaljeni Baku so bile slabe, predvsem pa predrage. "Tekma se je zaradi časovne razlike v Azerbajdžanu morala začeti ob enajstih zvečer, a tega nihče ne omeni. Če bi imeli dve azerbajdžanski ekipi, ki bi finale igrali v Londonu, teh problemov ne bi imeli. Prišli bi in igrali. Morali bi videti hvaležnost tamkajšnjih navijačev, da so lahko svoje junake videli v živo. Nogomet moramo razvijati tudi drugje, ne samo v Angliji in Nemčiji. Odločitev je bila sprejeta pred več kot letom in pol. Baku ima moderen stadion, ki sprejme 70.000 gledalcev. Mislim, da ima Anglija samo eno prizorišče, ki jih lahko sprejme več," je dodal Čeferin, ki je bil v februarju ponovno izvoljen za predsednika UEFE.