Čeferin: Laska in godi, da številni želijo, da jih še naprej vodim

"Slišal sem veliko stvari glede tega, slišali ste jih tudi vi. Ampak zdaj ni čas za govor o tem," je med drugim povedal Aleksander Čeferin, ki mesto predsednika Uefe opravlja od septembra 2016. Leta 2027 bi lahko še enkrat kandidiral, a je po prejšnjem volilnem kongresu dejal, da je ta mandat zanj najverjetneje zadnji.

Govorice o tem, da bi vendarle lahko še enkrat kandidiral, so vzniknile že lani, ko je Guardian pisal o tem, da ima Slovenec še vedno veliko podporo tudi za nadaljnje delo. To naj bi mu izreklo več kot 20 od 55 članic. Nekaj vprašanj je Čeferin dobil tudi na temo vrnitve Rusije na mednarodna tekmovanja, potem ko so jo izključili leta 2022 po napadu na Ukrajino. "Ko se bo vojna končala, potem bomo imeli resen sestanek," je odvrnil prvi mož Uefe in dodal, da so odločitev o izključitvi Rusije iz nogometa sprejeli skupaj z Mednarodno nogometno zvezo Fifo, "tako bo verjetno tudi takrat, ko bo čas za vrnitev".

Ob ruskem napadu na Ukrajino so vojaške napetosti tudi na Bližnjem vzhodu, kjer je Izrael tudi tarča številnih kritik zaradi svoje vloge. "Če govorite o nogometnih razlikah med Rusijo in Izraelom, lahko pogledate svetovno lestvico. Če pa govorite o politiki, pa me tega ne sprašujte," je dejal.

Konkretnejši je bil glede teme o morebitni razširitvi svetovnega prvenstva 2030 z že tako razširjenega formata 48 reprezentanc na 64, kar naj bi še posebej obeležilo stoto obletnico prvega mundiala. "Ta predlog je bil zame še večje presenečenje kot za vas. Mislim, da je to slaba ideja. Ne podpiram je. Niti ne vem, od kod je prišla, saj je čudno, da o tem nismo ničesar vedeli pred zasedanjem sveta Fife," je povedal Čeferin.

