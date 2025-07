Čeferin, Modrić, Kovačić in Đoković skupaj uživajo na hrvaškem otoku

Otoček Stupa Velika, ki ga od Korčule ločuje le ozek morski preliv, je znan po svoji nedotaknjeni naravi, kristalno čistem morju in mirnem vzdušju – popolnem kraju za umik pred vrvežem vsakdana.

Prav to so očitno iskali tudi Aleksander Čeferin, Luka Modrić, Mateo Kovačić in Novak Đoković, ki so del svojega dopusta izkoristili za druženje v prestižni poletni kulisi. Kovačić in Đoković nista novinca v tem delu Jadrana. Zvezdnik Manchester Cityja in eden najboljših tenisačev vseh časov že vrsto let redno obiskujeta korčulansko območje.