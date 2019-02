Čeferin na obisku pri papežu Frančišku: Nogomet je religija, le da mi menjamo bogove

Seje izvršnega odbora tradicionalno potekajo na predvečer kongresa in so zaprte za javnost, tako da več o vsebini pogovorov 20 članov tega izvršilnega telesa ne bo znanega. Na Uefi pa so danes potrdili, da se je Aleksander Čeferinv sklopu obiska v Rimu v dopoldanskih urah v Vatikanu srečal tudi s papežem Frančiškom.

Čeferin in Frančišek sta se pogovarjala o različnih temah, povezanih z nogometom, dejavnostih Uefinega sklada za otroke in možnosti sodelovanja na človekoljubnem področju, so še sporočili. Čeferin se je med obiskom Svetega sedeža srečal tudi s slovenskim kardinalom Francem Rodetom. Papež Frančišek je sicer znan kot velik ljubitelja nogometa, Čeferin pa pogosto poudarja velik družbeni pomen tega športa, ki bi ga lahko primerjali tudi z religijami. Nogomet je religija, le da mi menjamo bogove vsakih deset let. Navijači po svetu so popolnoma predani. Nas je več kot vsake druge verske skupnosti," je tako malce v šaljivem tonu dejal Čeferin na srečanju v Ljubljani 6. decembra.

Frančišek, navijač San Lorenza de Almagra iz njegovega rodnega Buenos Airesa, je ob srečanjih s kakšnim od svetovno znanih nogometašev v preteklosti izpostavil predvsem zgled, ki ga imajo ti za celotno družbo. Tako je ob srečanju z italijanskim nogometašem Mariom Balotellijempred leti dejal:"Nogometaši imate družbeno odgovornost, z dobrim zgledom morate dvigovati zavest o pomembnosti zvestobe, spoštovanja in dobrodelnosti."