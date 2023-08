Čeferin na pogovore o grškem in evropskem nogometu

Tema razgovora med Kiriakosom Micotakisom in Aleksandrom Čeferinom bo v prvi vrsti nasilje med navijači Olympiacosa, Panathiniakosa, AEK-a in Paoka, dodaja francoska agencija AFP. Po sestanku s premierjem se bo Čeferin sestal še z ministri grške vlade in predstavniki omenjenih klubov. Grčijo je ta teden pretresla nova tragedija, povezana z nogometom. Pred dvobojem 3. kroga kvalifikacij za ligo prvakov med AEK-om in Dinamom iz Zagreba je v spopadu med navijači umrl 28-letni Grk. Grški minister za zaščito državljanov je po dogodku suspendiral sedem policistov, ki niso ustrezno poskrbeli, da do spopada ne bi prišlo.