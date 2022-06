Aleksander Čeferin: Redko obiščem države, kjer se počutim tako dobro

Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefe) Aleksander Čeferin se je konec tedna mudil v Srbiji, in sicer najprej na dogodku v Beogradu, ki ga je gostil njegov oče Peter Čeferin (znani odvetnik z najdaljšim stažem v državi je predstavil svojo knjigo Sodni dnevi, ki je sedaj izšla tudi v srbskem jeziku op. p.), po tem pa je obiskal še sedež in vadbeno središče srbske nogometne zveze (FSS).

Prvi mož evropskega nogometa je bil v Srbiji v družbi direktorja nacionalnih zvez Uefe Zorana Lakovića. Čeferin je bil gost srbske nogometne zveze v Beogradu nazadnje leta 2019, športni center v Stari Pazovi pa je prvič obiskal leta 2017. Tam so ga tokrat gostili namestnik predsednika FSS Nenad Bjeković, generalni sekretar Jovan Šurbatović, častni predsednik Tomislav Karadžić, direktor A reprezentance Stevan Stojanović in selektor A reprezentance Dragan Stojković.

"Redko obiščem države, kjer se počutim tako dobro. Kar se tiče samega centra za usposabljanje, lahko rečem, da je fascinanten. Verjemite, videl sem tako rekoč že vse vadbene centre v Evropi, tudi največje države tega nimajo," je na začetku pogovora z nogometno zvezo Srbije poudaril Slovenec. "Iskreno lahko rečem, da je sodelovanje s FSS, predsednikom in generalnim sekretarjem več kot dobro. Ne more biti bolje. Tukaj se počutim kot doma," še nadaljuje. Ko beseda nanese na svetovno prvenstvo, ki ga bo v letošnjem letu med 21. novembrom in 18. decembrom gostil Katar, pa je dodal: "Piksi (Dragan Stojković) je bil kot igralec legenda, zdaj pa lahko vidimo, kako dober trener je. Imate odlično ekipo in zame uvrstitev na svetovno prvenstvo ni nič senzacionalnega. Zaslužite si to in prepričan sem, da bo vaš rezultat na svetovnem prvenstvu odličen."