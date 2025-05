Čeferin: Teorije o izgubi zanimanja za nogomet nimajo stika z realnostjo

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je dan pred finalom ženske Lige prvakov v Lizboni za nemški Kicker podal širok in iskren pogled na aktualne izzive evropskega in svetovnega nogometa. Spregovoril je o vlogi Uefe, razmerju moči s Fifo, spremembah tekmovanj in odgovornosti v času naraščajočih globalnih kriz.