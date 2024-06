Čeferin: Nogomet je ena izmed redkih stvari, ki združuje ljudi

OGLAS

Aleksander Čeferin FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Nemčija v številnih pogledih odlična gostiteljica Zadnje evropsko prvenstvo se je odvijalo v kar 11 evropskih državah, kar je najvišje število gostiteljic v nogometni zgodovini. "Euro v 11 državah je bil zelo zakompliciran. Po mojem mnenju takšen turnir v prihodnje ne bi več smel biti izveden. Ena ali dve državi je odlično, 11 držav pa je bilo utrujajoče in hkrati zelo drago. Poleg vsega je bil to čas epidemije," je o zadnjem evropskem prvenstvu povedal predsednik Uefe Aleksander Čeferin. Čeferin je s svojo ekipo veliko pozornosti posvetil varnosti, ki je na tako velikih tekmovanjih ključnega pomena. "Nemci so odlični gostitelji in varnost bo tam na prvem mestu. Geopolitična situacija v svetu prinaša vse več napetosti, agresije in nasilja, ampak o tem ne želim govoriti preveč. Organizacija dogodka kot je evropsko prvenstvo je zaradi zagotavljanja varnosti zmeraj velik izziv."

Finale evropskega prvenstva bo odigran na olimpijskem stadionu v Berlinu. FOTO: AP icon-expand

Združeni z nogometom Skozi zgodovino se je velikokrat dokazalo, da nogomet resnično združuje ljudi. Leta 1914 je prišlo med 24. in 26. decembrom do božičnega premirja. Vojaki obeh strani na zahodni fronti v prvi svetovni vojni so takrat odložili orožja in na bojišču med jarki odigrali več nogometnih tekem, kar je ustvarilo eno izmed najbolj nepozabnih podob premirja. 110 let kasneje situacija v svetu iz vidika političnih konfliktov še zmeraj ni rožnata, letošnje evropsko prvenstvo, ki nosi slogan "Združeni z nogometom", pa bo dobre odnose med ljudmi postavilo na prvo mesto. "Nogomet je ena izmed redkih stvari, ki združuje ljudi, o tem sem prepričan. Resnično verjamem, da je to lahko velik festival prijateljstva. Nogomet je z naskokom največji evropski šport in prav preko športa ljudje postajajo prijatelji. O tem, kakšno moč ima ta turnir, pove dovolj dejstvo, da imamo na voljo 2,7 milijona vstopnic, prošenj za slednje pa kar 52 milijonov," je dejal 56-letni Slovenec.

Združeni z nogometom FOTO: AP icon-expand

Čeferin ponosen na Slovenijo Na evropskem prvenstvu bo po 24 letih ponovno nastopila slovenska izbrana vrsta, ki bo v skupini C igrala proti Danski, Srbiji in Italiji. "Imam seznam tekem, ki si jih bom ogledal. Izbral sem različne tekme različnih reprezentanc. Izjema je Slovenija, saj bom prisoten na vseh treh tekmah skupinskega dela. Zelo sem ponosen na to, kar jim je uspelo, in komaj čakam, da jih vidim na igrišču. Na prvenstvu jim želim vse najboljše," je dodal Čeferin.

Aleksander Čeferin na sprejemu slovenskih nogometašev po uvrstitvi na Euro. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand