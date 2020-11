Čeferin o Maradoni: Veličino je dosegel s svojo genialnostjo in karizmo

Predsednik Evropske nogometne zveze (UEFA) Aleksander Čeferin je sporočil, da je ob novici o smrti Diega Maradone, " ene največjih in najbolj ikoničnih osebnosti svetovnega nogometa" , globoko užaloščen. Ker je bil z njim pred kratkim v stiku, da bi mu zaželel dobro okrevanje, ga je to precej šokiralo, je priznal.

"Diego Maradona je dosegel veličino kot čudovit igralec s svojo genialnostjo in karizmo," je zapisal. "Bil je junak v svoji rodni Argentini, s katero dosegel slavje na Svetovnem pokalu, in postal večni idol navijačev Napolija, ki ne bodo pozabili uspehov, ki jih je prinesel klubu v nepozabnem obdobju v Italiji. V zgodovino se bo zapisal kot nekdo, ki je prižgal nogomet in s svojo briljantnostjo in spretnostjo navdušil tako mlade kot stare," je dodal Čeferin.

Sporočil je tudi, da se bodo nogometni legendi ta teden na vseh tekmah poklonili z minuto molka.