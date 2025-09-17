Čeferin o novem nogometnem parku: Pomembno za otroke in Slovenijo

Grosupeljčani so dobili nov nogometni park Brinje. Uradne otvoritve se je udeležil predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin, ki meni, da je nogometna infrastruktura pomembna za to, da otroci niso na cesti, ampak na travniku.

Po podatkih grosupeljske občine je vrednost vseh del v kompleksu znašala 4,8 milijona evrov. Občina Grosuplje je pri tem pridobila 260.000 evrov iz Nogometne zveze Slovenije v okviru črpanja infrastrukturnih sredstev iz Uefinih programov Hattrick V in VI, uspešna pa je bila tudi na javnem razpisu za izbor sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo v letu 2025, na osnovi katerega bo prejela 250.000 evrov nepovratnih sredstev. Kompleks sestavljajo štiri igrišča, glavno ustreza prvoligaškim standardom Nogometne zveze Slovenije. Ob slavnostnem odprtju, ki se ga je med drugimi udeležil tudi minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, sta na novi ploščadi Aleksander Čeferin in grosupeljski župan Peter Verlič odkrila tudi spominsko ploščo. "Zagotovo je to pomembno za nogomet, za lokalno okolje in Slovenijo. Večkrat poudarjam, da je infrastruktura nujno potrebna, da otroci niso na cesti, ampak na travniku. To ne pomeni, da bodo vsi postali velezvezdniki, ampak to je relativno manj pomembno. Vlagati v takšno infrastrukturo je družbeno-odgovorno početje," je povedal Čeferin.

Gradnja nogometnega parka Brinje se je začela lani poleti in potekala v dveh fazah. Na glavnem igrišču so oktobra lani imeli novo zelenico, zgradili so nov zalivalni sistem, uredili ustrezno odvodnjavanje, igrišče opremili z razsvetljavo, uredili pa so tudi novo ploščad in nanjo namestili tribuno s 492 sedišči z VIP-ložo. V drugi fazi so zgradili novo pomožno igrišče z naravno travo, zalivalnim sistemom in odvodnjavanjem, na obstoječem pomožnem igrišču z umetno travo so zamenjali igralno podlago, med drugim pa so ob igrišče postavili tribuno za približno 200 gledalcev. Poleg teh dveh igrišč pa so zgradili še manjše pomožno igrišče z umetno travo.

