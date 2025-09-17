Čeferin o novem nogometnem parku: Pomembno za otroke in Slovenijo

Po podatkih grosupeljske občine je vrednost vseh del v kompleksu znašala 4,8 milijona evrov. Občina Grosuplje je pri tem pridobila 260.000 evrov iz Nogometne zveze Slovenije v okviru črpanja infrastrukturnih sredstev iz Uefinih programov Hattrick V in VI, uspešna pa je bila tudi na javnem razpisu za izbor sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo v letu 2025, na osnovi katerega bo prejela 250.000 evrov nepovratnih sredstev. Kompleks sestavljajo štiri igrišča, glavno ustreza prvoligaškim standardom Nogometne zveze Slovenije.
Ob slavnostnem odprtju, ki se ga je med drugimi udeležil tudi minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, sta na novi ploščadi Aleksander Čeferin in grosupeljski župan Peter Verlič odkrila tudi spominsko ploščo. "Zagotovo je to pomembno za nogomet, za lokalno okolje in Slovenijo. Večkrat poudarjam, da je infrastruktura nujno potrebna, da otroci niso na cesti, ampak na travniku. To ne pomeni, da bodo vsi postali velezvezdniki, ampak to je relativno manj pomembno. Vlagati v takšno infrastrukturo je družbeno-odgovorno početje," je povedal Čeferin.
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
Gradnja nogometnega parka Brinje se je začela lani poleti in potekala v dveh fazah. Na glavnem igrišču so oktobra lani imeli novo zelenico, zgradili so nov zalivalni sistem, uredili ustrezno odvodnjavanje, igrišče opremili z razsvetljavo, uredili pa so tudi novo ploščad in nanjo namestili tribuno s 492 sedišči z VIP-ložo. V drugi fazi so zgradili novo pomožno igrišče z naravno travo, zalivalnim sistemom in odvodnjavanjem, na obstoječem pomožnem igrišču z umetno travo so zamenjali igralno podlago, med drugim pa so ob igrišče postavili tribuno za približno 200 gledalcev. Poleg teh dveh igrišč pa so zgradili še manjše pomožno igrišče z umetno travo.
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
"Velikokrat govorimo, da je NZS edina slovenska športna zveza, ki vlaga tudi v infrastrukturo, čeprav ta ni v lasti ne kluba ne zveze. Tako ustvarjamo spodobne pogoje za ukvarjanje z nogometom oziroma povečujemo igralne površine, na katerih otroci - vidimo, da je tudi v Grosuplju 400, 500 otrok - lahko razvijajo nogometno dejavnost, kar je za NZS in nogomet prednostnega pomena," je poudaril predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović in dodal, da se po Sloveniji povečuje vlaganje v takšne projekte.
Izpostavil je, da so podobne pomoči, kot je Uefin program Hattrick, zelo dobrodošle za opogumljanje občin v vlaganje v takšno infrastrukturo. "Takšni projekti niso poceni. Ministrstvo pod vodstvom ministra Hana je to tekmo vzelo zelo resno. Povečali so ta sredstva, obenem pa tudi ta, ki jih skozi sofinanciranje prispeva tudi NZS, enostavno opogumijo in spodbudijo lokalno skupnost, da lažje izpeljejo takšne projekte," je zaključil Mijatović.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.