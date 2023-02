Čeferin o 'novi' Superligi: Ne želim komentirati komedijantskih nastopov

A trojica ni obupala. Barcelona, Real Madrid in Juventus so nadaljevali z uporom in željo ustanovitve zaprtega tekmovanja, ki bi ogrozilo obstanek državnih prvenstev, predvsem pa obstoječih evropskih tekmovanj. Sledile so pritožbe na sodiščih in očitno tudi skrita pogajanja z drugimi klubi. Na dan je nedavno prišla nova ideja. Vodilni možje teh treh klubov trdijo, da se pogajajo s kar 50 klubi o ustanovitvi Superlige s kar štirimi divizijami.

Aprila leta 2021 je nogometni svet šokirala novica, da so najmočnejši evropski klubi Real Madrid, Manchester United, Juventus, AC Milan, Barcelona, Liverpool, Manchester City, Inter, Chelsea, Tottenham, Atletico Madrid in Arsenal ustanovili Superligo. Ogorčenje navijačev po celotni Evropi je bilo glasno in jasno. Sledil je hiter umik vseh šestih angleških klubov, pozneje tudi Interja, AC Milana in Atletico Madrida. Uefa na čelu s predsednikom Aleksandrom Čeferinom je slavila.

V vmesnem času je luč sveta ugledal tudi dokumentarni film o poskusu ustanovitve Superlige, ki poskuša prikazati celotno dogajanje Aprila leta 2021. "Osebno je to obdobje bilo zelo stresno, predvsem zaradi določenih razočaranj, ker vidiš, da določenim ljudem ne moreš verjeti. Zato, ker si šokiran nad tem, da so nekateri ljudje zaradi lastnega interesa pripravljeni uničiti nogomet, naš šport. Je pa bilo dobro, da se je zgodilo. Zato, ker so končno nekateri pokazali svoj pravi obraz in končno jih zdaj vsi poznamo. Ne glede na klovnovske nastope je popolnoma jasno, kdo so in kaj so," je z mislimi predvsem na nekdanjega predsednika Juventusa Andreo Agnellija dejal Čeferin in dodal: "Lahko rečem, da si je 99 odstotkov ljudi v mojem življenju zaslužilo moje zaupanje. Tisti en odstotek pa je statistična napaka."

Letos bodo potekale volitve za nov mandat predsednika Uefe. Čeferin je edini kandidat in ne dvomi v svojo zmago ter novo štiriletno obdobje na čelu te organizacije: "Presenečenje ni več mogoče, ker je rok za prijavo za predsednika Uefe potekel že pred časom, poleg tega pa me je pisno podprlo vseh 55 zvez."

Pomislil je na preteklost in poskušal opisati svoj čas na tem prestižnem in odgovornem mestu: "Upam, da so pred Uefo bolj mirni časi. Jaz sem imel toliko kriznih obdobji v zadnjih štirih letih, kolikor jih Uefa ni imela v 60 letih obstoja. Oziroma ni imela en odstotek tega. Mi smo imeli covid, samooklicano Superligo, (predlog) svetovnega prvenstva vsaki dve leti in še vedno imamo vojno (v Ukrajini op. a.), ki vpliva tudi na šport in nogomet. Je bilo kar težko obdobje, ki smo ga dokaj dobro obvladovali, in želim si bolj mirne prihodnosti."

Liga prvakov se v kratkem vrača, seveda s prenosi na Kanalu A in VOYO in Čeferin v privlačnost tega tekmovanja ne dvomi. "To ni samo najboljša različica evropskega klubskega tekmovanja, ampak najboljša različica katerega koli športnega tekmovanja na svetu. Ne samo v nogometu, ampak v vseh športih. Zato, ker je po eni strani odprta in lahko vsak sanja, da bo igral v najmočnejšem tekmovanju, po drugi strani pa tam igrajo tudi najboljše ekipe in tekmovanje je popolnoma odprto. Po letu 2024 bo glede na drugačen sistem še bolj odprto in zanimivo. Še štiri ekipe več bodo igrale in tekmovanje bo bolj nepredvidljivo praktično do samega konca," je spremembe Lige prvakov komentiral Čeferin.