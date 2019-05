Čeferin o sankcijah velikim: Včasih pozabimo, za kako umazan posel gre

Potem ko je ta teden odjeknila novica o pranju denarja pri Manchester Cityju in posledični morebitni prepovedi igranja kluba v Ligi prvakov, so mnogi bili skeptični, če se bo Uefa za to potezo sploh odločila. Eden izmed takih je bil tudi predsednik La Lige Javier Tebas, ki je izstrelil kar nekaj ostrih puščic v Čeferinovo smer, češ da Uefa nima poguma za takšne stvari. Očitno pa je Aleksander Čeferin drugačnega mnenja, saj je za NY Times povedal:"Včasih pozabimo, za kako umazan posel gre."

"Tebas je zelo glasen. A vem, da je to zgolj način, na katerega deluje. Ne verjamem, da bodo njegove izjave karkoli dosegle. Najlažje je kričati in se obnašati kot populistični politiki," je na očitke odgovor slovenski odvetnik na čelu najvplivnejše nogometne organizacije na svetu Aleksander Čeferin. Ta se je pod plazom kritik znašel tudi zaradi prizorišča finala letošnje Evropske lige, azerbajdžanskega Bakuja, med glasnejšimi kritiki je bil tudi trener Liverpoola Jürgen Klopp. Preiskavo sinjemodrih iz Manchestra ni želel komentirati, dokler je ta še v poteku.