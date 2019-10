Čeferin o 'škandalu' v Sofiji: Bili so časi, ko smo mislili, da smo izkoreninili to zlo

Na dogodke na kvalifikacijski tekmi za Euro 2020 med Bolgarijo in Anglijo, ki so jo zasenčili rasistični izgredi domačih navijačev, se je odzval tudi predsednik krovne zveze Uefe Aleksander Čeferin. Poudaril je, da se proti temu zlu v športu zveze ne morejo boriti same, ampak za to potrebujejo sodelovanje politike.

Aleksander Čeferin in Andrea Agnelli FOTO: Uefa

Aleksander Čeferin je še enkrat poudaril, da imata Uefa in celotna nogometna družina ničelno toleranco do rasizma v športu. "Bili so časi, ko smo mislili, da smo izkoreninili to zlo. A zadnja leta so nas naučila, da je bilo takšno razmišljanje preveč samozadovoljno. Vzpon nacionalizmov po Evropi je prispeval k nesprejemljivemu vedenju, nekateri pa mislijo, da je množica nogometnih navijačev pravi prostor za izražanje takšnih pogledov," je zapis na Uefini strani začel Čeferin. Poudaril je, da se Uefa v sodelovanju z nevladno organizacijo Fare (Football Against Racism Europe, Nogomet proti rasizmu v Evropi) že zdaj ostro bojuje proti takšnim dejanjem.

Predsednik bolgarske nogometne zveze Borislav Mihajlov je dan po tem, ko so bolgarski navijači na kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo 2020 v Sofiji rasistično žalili angleške nogometaše, odstopil s svojega položaja.

Kazni Uefe so med najvišjimi v vseh športnih panogah, najmanjša kazen, na katero lahko računajo tisti, ki takšno dogajanje dopuščajo, je zaprtje stadionov oziroma tribun, s čimer se zmanjšajo prihodki, obenem pa stigmatizirajo navijače takšnih klubov. Kot je še poudaril Čeferin, je Uefa edina mednarodna zveza, ki lahko tudi igralce kaznuje z do desetimi tekmami prepovedi nastopanja zaradi rasizma. "Verjemite mi, Uefa bo naredila vse, da bo to bolezen spravila iz nogometa. A s tem se ne smemo zadovoljiti, vedno moramo biti še odločnejši."

Aleksander Čeferin: Zveze same se ne morejo boriti proti rasizmu FOTO: AP

Pozval je, da se morajo vsi v nogometni družini, od uradnih oseb do igralcev, trenerjev in navijačev, boriti proti rasistom na nogometnih prizoriščih.

Žrtve nespodobnega navijanja so bili trije angleški temnopolti igralci Raheem Sterling, Marcus Rashford in Tyrone Mings.