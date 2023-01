Čeferin o Superligi: To bi bil pljunek v obraz vsem, ki ljubijo nogomet

Na drugi strani Perez še naprej vztraja, da je to edini način, s katerim bi lahko še rešili – po njegovem mnenju – vse manj priljubljen evropski klubski nogomet. "Zakaj sta se Bayern in Liverpool v zadnjih 65 letih pomerila le dvakrat?" se med drugim sprašuje.

V dokumentarcu, nad katerim je bdel ameriški avtor in ekonomist Andrew Zimbalist , so svoja stališča predstavili tako Čeferin kot njegova glavna nasprotnika: Juventusov predsednik Andrea Agnelli in Realov Florentino Perez . 55-letni slovenski odvetnik je v štirih delih izmed vseh akterjev dobil največ prostora. Med drugim pove, da bi bila ustanovitev Superlige neposreden pljunek v obraz vsem v nogomet zaljubljenim navijačev.

Na Uefino stran se je postavil tudi izvršni direktor angleške Premier League Richard Masters, ki je dejal, da je prav piramidna struktura državnih prvenstev tisto, kar je od nekdaj vzbujalo zanimanje za glavne evropske nogometne lige. Čeferin je sistem, po katerem ni mogoče izpasti iz tekmovanja, kar so zagovarjali idejni vodje Superlige, označil za veliko nevarnost nogometu, kot ga poznamo danes.

Nasploh se zdi, da je objavljeni dokumentarec voda na Uefin mlin, saj se na družbenih omrežjih pozitivni odzivi na Čeferinov nastop kar vrstijo. "Njegova skromnost in inteligenca, prikazani v seriji, predstavljata oster kontrast nedavnemu obnašanju in besedam predsednika Fife Giannija Infantina, Andree Agnellija in Florentina Poreza," so denimo zapisali na novozelandskem portalu stuff.co.nz.

Med številnimi novinarji, komentatorji, nekdanjimi nogometaši in ostalimi poznavalci, ki nastopijo v dokumentarcu, je zanimivo stališče izrazil nekdaj odlični angleški napadalec Gary Lineker. "Če bi elitna tekmovanja bila odprta zgolj za bogato peščico, bi to pomenilo, da nikdar več ne bi videli presenečenj, kot ga je denimo leta 2016 z zmago v Premier League uprizoril Leicester City."

