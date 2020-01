Čeferin o velikemu Kobeju: Njegov boj proti rasizmu je bil edinstven

Ta je bil po besedah uspešnega grosupeljskega odvetnika herojski in edinstven, kot je bil edinstven Kobe Bryant na in izven košarkarskih igrišč. "Vselej sem občudoval Kobejev pogum in entuziazem, ko se je nemalokrat javno izpostavil v svojem boju proti eni od največjih "kug" 21. stoletja - rasizmu. O omenjeni problematiki je govoril jasno in glasno, brez zadržkov in olepševanja. Bil je pravi prototip vrhunskega športnika in človeka, ki se je zavzemal za najplemenitejše vrednote. Zato je še toliko težje sprejeti dejstvo, da takšnega človeka ni več med nami. Najtežje pa je zagotovo družinskim članom, ki so se soočili z veliko tragedijo in izgubo," je med drugim zapisal prvi mož evropskega nogometa.