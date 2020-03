Čeferin oster do kritikov Uefe: Tem idiotom ni mar za nogomet

Aleksander Čeferin v Angliji nima veliko prijateljev. Angleški klub in novinarji ga pogostokrat kritizirajo. Njegov naostren odnos do kritik, ki jih je delež na Otoku, je bilo moč čutiti tudi v nedavnem intervjuju za britanski Sky Sports. V tem je moral pojasnjevati zadnjo kazen Uefe Manchester Cityju ter odgovarjati na kritike, da Uefa ne stori dovolj v boju za rasizem. "Prvo … kaj so za vas mile sankcije? Prazni stadioni so mile sankcije?" se je spraševal Čeferin in nato potrdil, da bi Uefa lahko uvedla tudi kazen odvzema točk, v kolikor bi se pri določenem klubu ali zvezi rasistični izpadi na stadionih ponavljali. A kot je izpostavil Uefa ni tista, ki bi lahko največ naredila v boju za rasizem. Gre za boj, ki je povezan z oblastmi, je prepričan Slovenec. "Tudi v Angliji je rasizem prisoten v družbi, zato potrebujemo pomoč oblasti. Države nam morajo pomagati, a ne na tak način, da se politiki izpostavijo in govorijo, da bi Uefa morala narediti več. Mi bi lahko bili bolj striktni. Mogoče bi lahko spremenili pravila, toda ne morete le reči, posplošeno, da so naše sankcije mile, da smo ljudi pustili na cedilu. Ne bi rekel," je nadaljeval Čeferin.

"Možnost je tudi ta, da bi začeli kaznovati klube in zveze z odvzemom točk. To sicer ne bi prineslo koristi Uefi, toda tako bi podprli nogometaše, ki v primeru rasističnih opazk želijo odkorakati z zelenic. Nihče nima pravice zahtevati, da morajo nogometaši na zelenici prenašati žaljivke in ponižanja," je bil jasen Čeferin in še enkrat poudaril, da bi oz. bo Uefa stala za nogometaši, ki bi si želeli zapustiti zelenico v primeru žaljivk navijačev.

Pet idiotov, ki uničujejo nogomet v državi

"Na stadionu je 50.000 ljudi in pet idiotov, ki uničujejo nogomet v državi. In tem idiotom ni mar za nogomet. Želijo si biti na vaši televiziji, pokazati, da so prekinili tekmo. Ne govorim, da tekme ne bi smeli zaustaviti, toda verjemite mi, ni lahko. Je velik izziv in družbena težava. Ne le rasizem, tudi seksizem, homofobija in druge stvari. Tako da res ni lahko. Lahko je reči: 'Kaznujte, vrzite državo iz tekmovanja, vrzite klub iz tekmovanja.' Toda ali boste s tem res pripomogli k izkoreninjanju rasizma?" se je spraševal Čeferin.