Čeferin ostro nad DJ-ja Solveiga: 'Ta človek je bedak'

"Ta stvar je precej preprosta. Ta človek je bedak, ki se ne zna vesti in ne bo nikoli več v življenju vodil tovrstne prireditve. Če ne drugega, je to zanj primerna kazen," je na vprašanje o incidentu odgovoril 51-letni slovenski predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin.

Ponedeljkovo podelitev nagrad zlata žoga v Parizu je namreč zasenčil incident, ko je sovoditelj, francoski DJ Martin Solveig, prejemnico nagrade za najboljšo nogometašico Ado Hegerbergo vprašal o "tverkanju", izzivalnem plesu z zadnjico. Na Solveiga se je vsul plaz kritik zaradi neprimernega vedenja, sam pa se je že opravičil in priznal, da je naredil napako.

Ženski nogomet v vzponu

Na vprašanje o neenakopravnosti v nogometu je Čeferin na okrogli mizi dejal, da Uefa v zadnjih letih vse več pozornosti namenja vlaganju v razvoj ženskega nogometa, ki tako postaja bolj zanimiv.

"Ženski nogomet je zagotovo v vzponu, dejstvo pa je, da zanj še ni toliko interesa kot za moški nogomet," je ocenil.

'Trajalo bo še nekaj časa'

Po njegovem bo pot do enakopravnosti v nogometu še dolga, saj je bil to še nedolgo nazaj izključno moški šport.

"Moramo biti realni. Tradicionalno 130 let nazaj ženske niso igrale nogometa, zato bo verjetno še vse skupaj trajalo nekaj časa,"je nadaljeval nekdanji predsednik Nogometne zveze Slovenije.

Investicija, ki se bo sčasoma izplačala

Moško evropsko prvenstvo tako ustvarja velike dobičke, žensko evropsko prvenstvo pa za zdaj še izgubo. A ta se je zmanjšala s 25 milijonov evrov pred petimi leti na pet milijonov evrov na zadnjem prvenstvu na Nizozemskem leta 2017, je pojasnil Čeferin in dodal, da na to gleda kot na investicijo v ženski nogomet, ki se bo s časom izplačala, saj je zanimanja vse več.

Kljub razvoju v nogometu pa je primer na zlati žogi znova obudil ločnice med obravnavo moških in žensk v nogometu. Ko je Norvežanka prišla na oder, jo je Solveig namreč vprašal, ali bi lahko v živo pokazala "tverkanje". Nogometašica je na vprašanje odgovorila z ostrim ne.

Oster odziv Murrayja

Med številnimi odzivi na neprimerno vedenje voditelja je bil med ostrejšimi teniški igralec Andy Murray.

"Zakaj morajo ženske vedno prenašati takšno sra**e? Kakšnih vprašanj sta deležna Luka Modrić ali Kylian Mbappe? Najbrž nekaj v zvezi z nogometom. In če mislite, da gre za pretirano reakcijo in da je bila šala ... Ni bila. V športu sem že vse življenje in raven seksizma je neverjetna," je bil na Twitterju oster škotski teniški zvezdnik.

Solveigovo opravičilo: 'Nisem hotel nikogar užaliti, bila je šala'

Solveig se je Hegerbergovi sicer opravičil že takoj po koncu podelitve. V posnetem opravičilu za javnost pa je sporočil, da je bil šokiran zaradi odzivov. Dejal je, da je bilo vprašanje mišljeno kot šala, a se je izkazalo, da ni bila najbolj premišljena.

"Šokiran sem zaradi odzivov, ki jih spremljam po internetu. Seveda nisem hotel nikogar užaliti. Bila je šala, najbrž res bolj slaba, zato se želim opravičiti vsem, ki sem jih prizadel," je sporočil Francoz.

V opravičilu pa je še pomenljivo dodal: "Ljudje, ki me že 20 spremljalo, vedo, kako spoštljiv sem, še posebej do žensk."