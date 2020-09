Čeferin po 15.500 gledalcih na stadionu: Želimo vrniti upanje ljudem

Čeferin (na fotografiji) med avgustovskim intervjujem za The Associated Press v Lizboni.

"Ljudem si želimo vrniti upanje," besede predsednika Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksandra Čeferina prenaša nemška televizijska oddaja Sportschau. "Najlažje bi bilo nič narediti in čakati. Saj če nič ne poskušate storiti, ne morete narediti napak. Toda potem se, jasno, nič ne spremeni," je še pojasnil slovenski odvetnik na čelu Uefe. "Navdušeni smo, da smo spet začutili pravo nogometno vzdušje na tekmi. Vse to dokazuje, da so navijači osnovna sestavina nogometne igre ter da je nogomet tako velik prav zahvaljujoč njihovi strasti in podpori do te igre," so še sporočili iz Uefe po četrtkovi tekmi.

Uefa je za superpokalno tekmo v Budimpešti uspešno preizkusila t. i. tehnologijo za nadzor množic v boju proti prenašanju koronavirusa, s čimer je morebiti že začrtala smernice nogometa za obdobje pandemije novega koronavirusa. In kako je vse skupaj potekalo? Nič ni bilo prepuščeno naključju … 22 termo skenerjev je skrbelo za avtomatsko merjenje temperature vseh 15.500 gledalcev na areni Puskas, ki je gostila tekmo med Bayernom in Sevillo (zmagal je Bayern po podaljšku z 2:1). Sistem, ki ga je Uefa vzpostavila na stadionu v Budimpešti, je poskrbel tudi za preverjanje, ali gledalci nosijo maske ali ne, s čimer so pri Uefi zmanjšali število tehničnega osebja.

'Več nas stane, kot iz tega iztržimo'

Kot poročajo lokalni mediji, je sistem za prepoznavo povišane telesne temperature marsikaterega gledalca "razočaral" in mu po dodatnih testih preprečil vstop na stadion. Vse v želji po preventivi in skrbi za zdravje udeležencev tekme, jasno. Poleg tega so pri Uefi pred vstopom na stadion gledalcem podali jasna navodila (vsak navijač je moral biti oddaljen od drugega 1,5 metra, ves čas na površini stadiona je bila obvezna maska, gledalci so si morali redno razkuževati ali umivati roke, navijačem z očitnimi znaki covida-19 vstop ni bil dovoljen, vsem, ki so imeli telesno temperaturo, višjo od 37,8, vstop ni bil dovoljen, obvezno je bilo sedenje na točno označenem sedežu kot na vstopnici).

Uefa je po uspešnem preizkusu v Budimpešti že začela s preučevanjem tega, ali lahko omenjeni sistem v sodelovanju z lokalnimi oblastmi uporabi tudi na prihajajočih tekmah Lige narodov. V kolikor ji uspe, bi to bila izjemna popestritev za nogomet oz. bolje zapisano: postopna vrnitev v normalnost, ki si jo nogometni privrženci tako zelo želimo.

In če mnogi mislijo, da Uefa to počne le zaradi denarja, je Čeferin javnosti dal jasno vedeti, da temu ni tako. "Ne mislite, da to počnemo zaradi denarja. Več nas stane, kot iz tega iztržimo," je bil jasen predsednik Uefe.