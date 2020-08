Čeferin podprl klečanje in napovedal oster boj proti rasizmu

"Klubi in nogometaši so pokazali solidarnost z bolečino, jezo in žalostjo družbe po tragični smrti Georgea Floyda v Združenih državah Amerike," je za britanske medije poudaril Aleksander Čeferin . "Številni športniki iz različnih panog zgovorno kažejo na to, da imajo vladajoči organi po svetu izjemno priložnost, da razmislijo o svojih protirastitičnih programih," je pristavil eden najvplivnejših športnih funkcionarjev na svetu ta hip.

Pred tekmami Lige prvakov so na zelenice že stopili klubi, ki se borijo v Ligi Evropa. Na obračunu med Manchester Unitedom in LASK Linzom na Old Traffordu smo bili priča temu, da so nogometaši obeh ekip, pa tudi sodniki, v znak podpore boja proti rasni diskriminaciji pokleknili. Dejanja nogometašev je podprl tudi predsednik Uefe, ki je še enkrat več poudaril, da prostora za kakršno koli diskriminacijo v nogometu ni. "To je klic prebujanja, tako za družbo kot za širšo evropsko nogometno skupnost," je izpostavil slovenski pravnik. "Realnost je takšna, da milijarde navijačev po svetu včasih več pozornosti namenijo nogometu kot njihovim izbranim političnim voditeljem," je kritično opozoril Čeferin.

"Uefa je vedno prepoznala odgovornost, da se seznani s kakršno koli rasno diskriminacijo znotraj evropskega nogometa. Obenem je storila konkretne korake, s katerimi se bori proti uporabi gnusnih rasističnih žaljivk zoper nogometaše," besede Čeferina še prenaša britanski Daily Mirror.