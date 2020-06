Čeferin pohvalil Rashforda in kolege: Ponosen sem nanje

Napadalec Manchester Uniteda in angleške reprezentance Marcus Rashfordje pred dnevi v pismu britansko vlado pozval, naj še naprej omogoča tamkajšnjim otrokom iz revnejših družin dostop do brezplačne hrane. Rashford se je tako odzval na odločitev oblasti, da bodo poleti v tej državi prenehali izdajanje bonov pomoči potrebnim otrokom za brezplačne obroke. Napadalec rdečih vragov je bil med krizo dejaven na dobrodelnem področju, saj je pomagal zbrati okoli 22,3 milijona evrov sredstev za organizacijo FareShare, ki se bori proti lakoti in skrbi, da otroci po Veliki Britaniji ne živijo v pomanjkanju.

"Videli smo, da je nogomet lahko dober vzvod za to, da se v družbi uvedejo spremembe. Marcus Rashford je z dobrim zgledom poskrbel, da je vlada spremenila svoje stališče," je dejal Čeferin.

'Nogometaši igrajo pomembno vlogo v pomembnih družbenih temah'

Predsednik Uefe je pohvalil tudi temnopolte nogometaše, ki so se pridružili družbenim akcijam in pozivom v boju proti rasizmu, ko so se protesti po smrti Georgea Floydav zadnjih tednih razširili po vsem svetu.

"Ponosen sem, da tudi nogometaši igrajo pomembno vlogo v pomembnih družbenih temah. Igralci, kot so Raheem Sterling, Marcelo, Jerome Boateng in številni drugi, so dali poudarek akciji Black Lives Matter," je še dodal Čeferin.