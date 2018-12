Čeferin pokazal mišice: Barci zagrozil z izključitvijo iz Lige prvakov

Kot piše španski AS, so Katalonci, potem ko so izvedeli za morebitne sankcije Uefe in Fife, če bi tekmo v Miamiju odigrali brez zelene luči krovnih nogometnih organizacij, opustili misel na tekmo na Floridi. Uefa je namreč zagrozila, da bi Barcelono v primeru igranja tekme z Girono v Miamiju izključila iz Lige prvakov, Fifa pa bi nogometašem, ki bi igrali tekmo, prepovedala nastop v dresu njihovih reprezentanc.

Aleksander Čeferin je že pred časom razlagal, da se z Uefo nihče ni posvetoval o igranju tekme v Miamiju, kar se mu ne zdi prav. Tekmo je v Miamiju želela organizirati La Liga, zaradi česar sta v slabem odnosu Čeferin in Javier Tebas, predsednik omenjene organizacije. Za organizacijo takšne tekme bi La Liga morala pridobiti dovoljenje španske zveze, ameriške nogometne zveze, Uefe in Concacafa.

Čeferin je bil v sredo zvečer na tekmi med Valencio in Manchester Unitedom, kjer naj bi predsedniku španske zvezeLuisu Rubialesu povedal, da je zadovoljen, ker si je Barcelona premislila. A kot so prepričani španski mediji, se bitka tukaj še ni zaključila, saj naj bi se Tebas poslužil pravnih poti, da bi ugotovil, kakšne so možnosti organizacije tekme v Miamiju. Tebas naj bi namreč podpisal pogodbo, v kateri se je zavezal, da bo LaLiga v naslednjih 15 letih redno organizirala tekme v Združenih državah Amerike.