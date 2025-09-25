Svetli način
'Dončić, Pogačar, Šeško ... Zaradi njih ljudje poznajo Slovenijo'

Ljubljana, 25. 09. 2025 10.00 | Posodobljeno pred 36 minutami

Anže Mlakar
20

"Ljudje nas morda ne poznajo zaradi naše politike in ekonomije. Vedo pa, kdo so Luka Dončić, Goran Dragić, Tadej Pogačar, Primož Roglič, Janja Garnbret, Tina Maze, Brigita Bukovec, Benjamin Šeško ... Zaradi njih poznajo Slovenijo," je med drugim v pogovoru za francoski športni časnik L' Equipe povedal Aleksander Čeferin.

Aleksander Čeferin
Aleksander Čeferin FOTO: AP

Aleksander Čeferin, predsednik Evropske nogometne zveze Uefe, je v pogovoru pojasnil, kako je mogoče, da država s tako majhnim številom prebivalcev proizvede tako veliko število vrhunskih športnikov. "Že res, da je Slovenija majhna država, ampak to ljudem daje občutek, da se morajo še bolj dokazati. Naši ljudje so trmasti, delovni in odporni. Imamo nekaj bojevitega duha Balkana, vendar brez pretiravanja. Kljub temu smo disciplinirani in prizemljeni," meni Čeferin.

To so značilnosti, ki slovenskim državljanom pomagajo do uspešnih karier. Značilnosti, ki slovenske športnike naredijo prvake. In njihovi uspehi niso pomembni le za njih. "To je ogromno za celotno državo. Ponosni smo, ko slišimo slovensko himno na velikih tekmovanjih, kot sta nogometni Euro in Eurobasket, ali pa ko odmeva po Elizejskih poljanah. Majhne države skozi šport pridobijo prepoznavnost, dostojanstvo in enotnost," dodaja predsednik evropske nogometne zveze.

Aleksander Čeferin
Aleksander Čeferin FOTO: Damjan Žibert

Čeferin mora kot predsednik ene največjih športnih organizacij na svetu do neke mere ostati objektiven, priznava pa, da slovenski športni uspehi v njem vzbudijo posebna čustva. "Kot predsednik Uefe moram ostati nevtralen, ampak kot Slovenec ne morem skrivati svojega ponosa. Ko vidim nasmešek Luke Dončića po tem, ko proti najboljšim igralcem sveta doseže trojni dvojček, kako Tadej Pogačar napada na Tourmaletu (najvišji cestni prelaz v francoskem delu Pirenejev, op. a.) ali Benjamina Šeška, ko podpiše za Manchester United, čutim enako mero veselja in izpolnjenosti kot ob odraščanju mojih otrok," pravi Čeferin in dodaja, da zgodovina slovenskega športa dokazuje, da za uspehe ni potrebnih 80 milijonov prebivalcev: "Potrebni so talent, samozavest in spodbudno okolje."

'Kar dosega Pogačar, je res izjemno'

Čeprav je njegovo športno področje nogomet, Čeferin znova in znova v intervjujih in pogovorih izpostavlja tudi druge slovenske športnike, med njimi tudi Pogačarja. "Njegovi uspehi so izjemni, predvsem zato, ker jih dosega s takšno lahkotnostjo. Dirka po Franciji je najtežje tekmovanje v individualnem športu. To, da tam dominira fant iz Komende, je neverjetno. Vozi pogumno, napada, ko se drugi branijo, smeji se, ko drugi trpijo. Kolesarstvu je znova dal užitek. Cenjen je zaradi svoje pristnosti. Ni stroj, temveč človek, ki je strasten do tega športa."

Tadej Pogačar
Tadej Pogačar FOTO: Profimedia

'Vsi slovenski otroci želijo nositi številko 77'

Poleg štirikratnega zmagovalca Toura slovenske barve ponosno zastopa tudi Dončić, ki mu iz leta v leto uspeva najti nove načine, na katere navdušuje svetovno športno javnost in nadobudne mlade košarkarje. "Če rečem, da si zdaj vsi slovenski otroci želijo nositi številko 77, je to podcenjevanje. Njegov dres Lakersov je bil v prejšnji sezoni najbolje prodajan v Ligi NBA, pa šele vstopa v najboljša leta svoje kariere. Košarka je bila vir ponosa za vse države nekdanje Jugoslavije, Dončić pa zdaj to strast prenaša na mlajše generacije in jim omogoča, da uresničijo svoje sanje." 

Luka Dončić
Luka Dončić FOTO: AP

Že res, da so uspehi Pogačarja enkratni, vendar je treba priznati, da sta kolesarstvo in košarka z vidika pomembnosti na svetovni ravni kot noč in dan. "Razlika na svetovni ravni je očitna. Po nogometu je Liga NBA največji športni oder na svetu. Dončićeva prepoznavnost je ogromna. Nemogoče je odkleniti telefon ali prižgati televizijo kjerkoli na svetu, ne da bi videl njegov obraz. Kolesarstvo je pomembno v Evropi, manj na mednarodni ravni, toda v Sloveniji uživata oba enako ljubezen in spoštovanje," dodaja Čeferin, ki je za zaključek pogovora povedal, da občuduje vse slovenske vrhunske športnike: "Vsi so ostali skromni in dobrosrčni. Slava jih ni spremenila; v vsakem izmed njih vedno najdemo istega slovenskega otroka, z velikim srcem in še večjimi sanjami. Ampak če moram izpostaviti enega, je to Dončić. On je edinstven."

aleksander čeferin slovenija šport uefa luka dončić tadej pogačar
KOMENTARJI (20)

Hc4life
25. 09. 2025 11.20
Ko bote čakalne vrste v zdravstvu porihtali,ko nek županček glavnega mesta ne bo vodo države iz ozadja,ko bo en javni razpis brez koruptibnih sumov in xy anexov in še še še bi lahko naštevali ,potem bomo lahko ponosni na državo.....zdaj mi pa fol visijo donkiji in zabi fuzbaler z smešno frizuto
ODGOVORI
0 0
Mirko Igor
25. 09. 2025 11.08
-2
In tudi g. Čeferin je ponesel Slovenijo v svet.
ODGOVORI
1 3
Blue Dream
25. 09. 2025 10.53
+5
Kopitar je oral ledino pri teh mega zvezdah
ODGOVORI
5 0
joc771
25. 09. 2025 10.57
+1
kaj pa Marko Milič?
ODGOVORI
2 1
Mirko Igor
25. 09. 2025 10.49
+1
Se absolutno strinjam z g. Čeferinom.
ODGOVORI
4 3
Mirko Igor
25. 09. 2025 10.59
+1
Ampak kako bi bilo, če bi bil nadpovprečen športnik pri nas nadpovorečno obdavčen Z DOSEŽKI, ne finančno. Gole Šeška, ki so po vladni in presoji nevladnikov nadpovoreči,to je presežni, bi pripisali tistim, ki ne trenirajo trdo in se ne odrekajo, ali pa preprosto nimajo talenta in sploh za slednje ni prav, da so zapostavljeni. In to je treba ZAČETI PRI PREDŠOLSKIH OTROCIH. Ja sicer bo kar nekaj otrok veljakov dobilo kak rezultat več, ampak to je samo zato da bodo potem lažje vodili politiko in državne firme. Ker rabijo samozavest.
ODGOVORI
1 0
Mirko Igor
25. 09. 2025 11.02
+2
Koliko Dončićev bi se prebilo skozi, koliko slovenskih podjetij se lahko z takim odnosom. Zato so uspešni podjetniki res face.
ODGOVORI
2 0
U1665256761563
25. 09. 2025 10.48
+5
Kaj pa Anže kopitar? In v svetu motokrosa na vrhu in celemu svetu poznan Tim Gajser?
ODGOVORI
5 0
ddolores
25. 09. 2025 10.56
+0
Nisem vedel, da najboljši kolesar in najslabši fuzbaler pašeta skup! 😂😂😂😂😂😂
ODGOVORI
1 1
wsharky
25. 09. 2025 10.46
+3
ljudje poznajo slovenijo zaradi Janše, ne zaradi teh športnikov
ODGOVORI
4 1
bandit1
25. 09. 2025 10.49
-1
Ja nakupil in prodal je toliko orožja kot nobeden EU voditelj ali prekupčevalec. IN vedno ni kriv kot Kalimero.
ODGOVORI
3 4
dron
25. 09. 2025 10.50
-1
Kot dokazanega kriminalca🤣😅😂
ODGOVORI
2 3
jank
25. 09. 2025 10.56
-2
Toda Janša je slaba referenca za državo!
ODGOVORI
1 3
joc771
25. 09. 2025 10.33
+1
Imamo Čeferina, imamo Melanijo, vsakega s svojimi povezavami. Morda zadnja možnost za mir v Ukrajini: Putin in Zelenski v Sloveniji. Naj se Putin čimbolj umakne z Ukrajine. Seveda ne bi bilo lahko, ker je že toliko vloženega v to vojno..materialno in v obliki človeških življenj.
ODGOVORI
1 0
25. 09. 2025 10.22
+2
A ni to čudno, v svetovni šport smo dali pečat, doma v politiki, ki kroji kvaliteto življenja pa sami nespozobneži. Dajmo ta kumunizem z rdečo zvezdo za vedno odrezat od korita in upam da bo potem tudi uspeh standarda.
ODGOVORI
4 2
jank
25. 09. 2025 10.59
-1
A tudi Janezovo rdečo zvezdo, ki jo je ponosno nosil na partijski knjižici in njegovih tovarišev in tovarišic, ki jih v sekti ne manjka.
ODGOVORI
1 2
Potouceni kramoh
25. 09. 2025 10.20
+4
Drži...edine svetle točke v Sloveniji so vrhunski športniki.To je pa tut vse.Ostalo pa vse črno od pokvarjene politike.
ODGOVORI
4 0
