'Dončić, Pogačar, Šeško ... Zaradi njih ljudje poznajo Slovenijo'

Aleksander Čeferin, predsednik Evropske nogometne zveze Uefe, je v pogovoru pojasnil, kako je mogoče, da država s tako majhnim številom prebivalcev proizvede tako veliko število vrhunskih športnikov. "Že res, da je Slovenija majhna država, ampak to ljudem daje občutek, da se morajo še bolj dokazati. Naši ljudje so trmasti, delovni in odporni. Imamo nekaj bojevitega duha Balkana, vendar brez pretiravanja. Kljub temu smo disciplinirani in prizemljeni," meni Čeferin.
To so značilnosti, ki slovenskim državljanom pomagajo do uspešnih karier. Značilnosti, ki slovenske športnike naredijo prvake. In njihovi uspehi niso pomembni le za njih. "To je ogromno za celotno državo. Ponosni smo, ko slišimo slovensko himno na velikih tekmovanjih, kot sta nogometni Euro in Eurobasket, ali pa ko odmeva po Elizejskih poljanah. Majhne države skozi šport pridobijo prepoznavnost, dostojanstvo in enotnost," dodaja predsednik evropske nogometne zveze.
Čeferin mora kot predsednik ene največjih športnih organizacij na svetu do neke mere ostati objektiven, priznava pa, da slovenski športni uspehi v njem vzbudijo posebna čustva. "Kot predsednik Uefe moram ostati nevtralen, ampak kot Slovenec ne morem skrivati svojega ponosa. Ko vidim nasmešek Luke Dončića po tem, ko proti najboljšim igralcem sveta doseže trojni dvojček, kako Tadej Pogačar napada na Tourmaletu (najvišji cestni prelaz v francoskem delu Pirenejev, op. a.) ali Benjamina Šeška, ko podpiše za Manchester United, čutim enako mero veselja in izpolnjenosti kot ob odraščanju mojih otrok," pravi Čeferin in dodaja, da zgodovina slovenskega športa dokazuje, da za uspehe ni potrebnih 80 milijonov prebivalcev: "Potrebni so talent, samozavest in spodbudno okolje."
'Kar dosega Pogačar, je res izjemno'
Čeprav je njegovo športno področje nogomet, Čeferin znova in znova v intervjujih in pogovorih izpostavlja tudi druge slovenske športnike, med njimi tudi Pogačarja. "Njegovi uspehi so izjemni, predvsem zato, ker jih dosega s takšno lahkotnostjo. Dirka po Franciji je najtežje tekmovanje v individualnem športu. To, da tam dominira fant iz Komende, je neverjetno. Vozi pogumno, napada, ko se drugi branijo, smeji se, ko drugi trpijo. Kolesarstvu je znova dal užitek. Cenjen je zaradi svoje pristnosti. Ni stroj, temveč človek, ki je strasten do tega športa."
'Vsi slovenski otroci želijo nositi številko 77'
Poleg štirikratnega zmagovalca Toura slovenske barve ponosno zastopa tudi Dončić, ki mu iz leta v leto uspeva najti nove načine, na katere navdušuje svetovno športno javnost in nadobudne mlade košarkarje. "Če rečem, da si zdaj vsi slovenski otroci želijo nositi številko 77, je to podcenjevanje. Njegov dres Lakersov je bil v prejšnji sezoni najbolje prodajan v Ligi NBA, pa šele vstopa v najboljša leta svoje kariere. Košarka je bila vir ponosa za vse države nekdanje Jugoslavije, Dončić pa zdaj to strast prenaša na mlajše generacije in jim omogoča, da uresničijo svoje sanje."
Že res, da so uspehi Pogačarja enkratni, vendar je treba priznati, da sta kolesarstvo in košarka z vidika pomembnosti na svetovni ravni kot noč in dan. "Razlika na svetovni ravni je očitna. Po nogometu je Liga NBA največji športni oder na svetu. Dončićeva prepoznavnost je ogromna. Nemogoče je odkleniti telefon ali prižgati televizijo kjerkoli na svetu, ne da bi videl njegov obraz. Kolesarstvo je pomembno v Evropi, manj na mednarodni ravni, toda v Sloveniji uživata oba enako ljubezen in spoštovanje," dodaja Čeferin, ki je za zaključek pogovora povedal, da občuduje vse slovenske vrhunske športnike: "Vsi so ostali skromni in dobrosrčni. Slava jih ni spremenila; v vsakem izmed njih vedno najdemo istega slovenskega otroka, z velikim srcem in še večjimi sanjami. Ampak če moram izpostaviti enega, je to Dončić. On je edinstven."
