Čeferin poudaril pomen množičnosti: Žarometi so usmerjeni v najboljše, vendar za njimi stoji nepregledna množica

Med 8. in 11. aprilom 2025 je v poljskem mestu Sopot potekala konferenca Uefa Grassroots, ki se je udeležilo vseh 55 članic UEFA s skupno več kot 200 delegati. Nogometno zvezo Slovenije sta zastopala vodja tehničnega sektorja Matjaž Jaklič in vodja programov "Nogomet za vse" Rajko Korent, preko video nagovora pa je udeležence pozdravil tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin.

Aleksander Čeferin

Osrednje sporočilo konference je bilo jasno: ena ključnih nalog nacionalnih zvez je ustvarjanje priložnosti za igranje nogometa vsem – ne glede na starost, spol, okolje ali raven znanja. Udeležence je preko video nagovora pozdravil tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin, ki je poudaril pomen množičnosti za obstoj in razvoj igre. "Žarometi so pogosto usmerjeni v najboljše, vendar za njimi stoji nepregledna množica igralcev, ki vsak dan živijo vrednote nogometa in predstavljajo temelj njegove popularnosti," je med drugim, kot še piše na uradni spletni strani NZS, dejal Čeferin.

Rdeča nit konference je bila: "Poskrbimo za vse igralce na vseh nivojih." V razpravah je bila izpostavljena potreba po sistematično urejenih igralnih poteh, ki posameznikom omogočajo vključevanje in napredovanje v nogometnem okolju. Nogometni delavci imamo nalogo, da ustvarjamo pogoje za razvoj, napredek in priložnosti za vse – tako za igralce kot trenerje, brez katerih ni klubov, selekcij in reprezentanc.