Čeferin pozdravlja nadaljevanje bundeslige: Upam, da bo vsaj 80 odstotkov lig šlo po tej poti

Francoska in belgijska liga sta odpovedali nadaljevanje prvenstva in predčasno razglasili prvaka, nizozemska liga pa je končala prvenstvo brez prvaka. Medtem pa se je nemška bundesliga v soboto vrnila in nadaljevala od marca prekinjeno prvenstvo.

"Mislim, da bo večina lig končala svoja prvenstva. Tiste, ki jih ne bodo, bo to povsem njihova odločitev. Toda vseeno bodo morali nogometaši igrati kvalifikacije, če bodo želeli sodelovati v Uefinih tekmovanjih,"je pojasnil prvi mož evropskega nogometa. Tako liga prvakov kot tudi evropska liga sta trenutno prekinjeni na začetku izločilnih bojev. Trenutno ni mogoče napovedati, kaj se bo zgodilo s francoskim nogometom, glede na odločitev francoske vlade, ki je športna tekmovanja v tej državi prepovedala do konca julija.

"PSG in Lyon bosta morala organizirati tekme v Franciji," je dejal Čeferin. "Če to ne bo mogoče, bodo Francozi to morali storiti na nevtralnih tleh. Ne vidim razloga, da jim francoska vlada ne bi dovolila, da organizirajo tekmo brez gledalcev, ampak bomo videli. To je zunaj moje moči," je poudaril.

Nogometno evropsko prvenstvo, Euro 2020, sprva predvideno za letošnje poletje v 12 evropskih mestih, je prestavljeno na poletje leta 2021.

"Pogovarjali smo se s predstavniki devetih mest in vse je bilo dogovorjeno," je dodal Čeferin. "Imamo nekaj težav s preostalimi tremi mesti. Torej bomo nadaljevali pogajanja. Načeloma bomo prvenstvo organizirali v 12 mestih, če pa tega ne bo mogoče izpeljati, smo pripravljeni turnir izpeljati v desetih, devetih ali osmih," pravi Slovenec na položaju predsednika Uefe.