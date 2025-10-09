Čeferin presenetil: Nuno Mendes je najboljši nogometaš na svetu ta hip

Aleksander Čeferin je bil med govorci na prvi dan štiridnevnega Portugalskega nogometnega foruma, na katerem se bo do nedelje zbralo več kot 200 govorcev iz 30 različnih držav.

"Nuno Mendes je fantastičen, morda najboljši nogometaš na svetu ta hip, vendar njegova pozicija ni tako cenjena, ker ne dosega toliko zadetkov," je med drugim dejal Čeferin, ki je bil poln hvale tudi na račun preostalih portugalskih zvezdnikov.

"Tu sta še Joao Neves, Vitinha, moj najljubši osrednji branilec Ruben Dias, a nočem naštevati imen, saj bom gotovo koga pozabil. Kar Portugalska počne z mladimi nogometaši, je impresivno. To ni le stvar talenta in trdega dela, ker tudi drugi to počnejo. Je nekaj več. Upam, da bom to odkril, preden zapustim Uefo," je nadaljeval prvi mož Uefe.