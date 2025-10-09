Svetli način
Nogomet

Čeferin presenetil: Nuno Mendes je najboljši nogometaš na svetu ta hip

Lizbona , 09. 10. 2025 10.48 | Posodobljeno pred 25 minutami

J.B.
Predsednik evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin je bočnega branilca PSG-ja Nuna Mendesa označil za "morda najboljšega nogometaša na svetu ta hip". Cristiano Ronaldo pa je po njegovem mnenju daleč največji promotor Portugalske v svetu.

Aleksander Čeferin je bil poln hvale na račun portugalskih zvezdnikov.
Aleksander Čeferin je bil poln hvale na račun portugalskih zvezdnikov. FOTO: Damjan Žibert

Aleksander Čeferin je bil med govorci na prvi dan štiridnevnega Portugalskega nogometnega foruma, na katerem se bo do nedelje zbralo več kot 200 govorcev iz 30 različnih držav. 

"Nuno Mendes je fantastičen, morda najboljši nogometaš na svetu ta hip, vendar njegova pozicija ni tako cenjena, ker ne dosega toliko zadetkov," je med drugim dejal Čeferin, ki je bil poln hvale tudi na račun preostalih portugalskih zvezdnikov.

"Tu sta še Joao Neves, Vitinha, moj najljubši osrednji branilec Ruben Dias, a nočem naštevati imen, saj bom gotovo koga pozabil. Kar Portugalska počne z mladimi nogometaši, je impresivno. To ni le stvar talenta in trdega dela, ker tudi drugi to počnejo. Je nekaj več. Upam, da bom to odkril, preden zapustim Uefo," je nadaljeval prvi mož Uefe.

Aleksander Čeferin in Cristiano Ronaldo.
Aleksander Čeferin in Cristiano Ronaldo. FOTO: AP

Seveda ni mogel iti mimo Cristiana Ronalda, ki je pri 40 letih še naprej talisman portugalske reprezentance. In po mnenju Čeferina tudi prvi promotor svoje države. 

"Mislim, da je daleč največji promotor Portugalske v svetu. Nikoli nisem videl nikogar, ki bi bil tako tekmovalen. Ne želi odnehati, želi še naprej tekmovati. Kar je dosegel, je impresivno; mislim, da bi potrebovali dve uri pogovora, da bi vse opisali. Do njega imam izjemno spoštovanje – tako kot osebe kot nogometaša. Vsi vemo, koliko naredi na dobrodelnem področju, ne bi mu bilo treba, pa vseeno počne. Je eno izmed treh največjih nogometnih imen vseh časov," je še povedal Čeferin. 

