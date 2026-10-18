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Nogomet

Aleksander Čeferin napovedan na štajerskem derbiju

Maribor, 18. 10. 2026 10.35 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.I.
Aleksander Čeferin

Nedeljski štajerski derbi med Mariborom in Celjem bo očitno privabil tudi pomembna imena iz nogometnega sveta. Obračun v Ljudskem vrtu naj bi si ogledal tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin, ki naj bi na tribunah sedel v družbi predsednika Maribora Acuna Ilicalija.

Maribor in Celje se bosta pomerila v obračunu, ki bi lahko pomembno vplival na razplet letošnjega državnega prvenstva. Maribor bi z zmago prednost pred aktualnimi prvaki povišal na skoraj neulovljivih 11 točk. Na tekmi, ki obeta veliko, naj bi bil prisoten tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin, ki zaradi izjemno natrpanega urnika ni prav pogosto med gledalci na slovenskih tekmah. 

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Nasprotno velja za tekme Lige prvakov, ki si jih Čeferin ogleda velikokrat in ponovno naj bi si jo ogledal v torek, ko pri aktualnih prvakih PSG gosti katalonski velikan Barcelona. Tekmo iz Pariza si boste lahko v torek ogledali na Kanalu A in VOYO od 20:30 dalje.

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