Aleksander Čeferin napovedan na štajerskem derbiju

Maribor in Celje se bosta pomerila v obračunu, ki bi lahko pomembno vplival na razplet letošnjega državnega prvenstva. Maribor bi z zmago prednost pred aktualnimi prvaki povišal na skoraj neulovljivih 11 točk. Na tekmi, ki obeta veliko, naj bi bil prisoten tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin, ki zaradi izjemno natrpanega urnika ni prav pogosto med gledalci na slovenskih tekmah.