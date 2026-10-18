Aleksander Čeferin napovedan na štajerskem derbiju

Maribor in Celje se bosta pomerila v obračunu, ki bi lahko pomembno vplival na razplet letošnjega državnega prvenstva. Maribor bi z zmago prednost pred aktualnimi prvaki povišal na skoraj neulovljivih 11 točk. Na tekmi, ki obeta veliko, naj bi bil prisoten tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin, ki zaradi izjemno natrpanega urnika ni prav pogosto med gledalci na slovenskih tekmah.
Nasprotno velja za tekme Lige prvakov, ki si jih Čeferin ogleda velikokrat in ponovno naj bi si jo ogledal v torek, ko pri aktualnih prvakih PSG gosti katalonski velikan Barcelona. Tekmo iz Pariza si boste lahko v torek ogledali na Kanalu A in VOYO od 20:30 dalje.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.