Čeferin razkril: Pri Superligi so mi ponujali 3,5 milijarde evrov, a nisem nor

"Superliga bi pomenila konec nogometa v Evropi, to bi pomenilo katastrofo za celotno piramido in vedel sem, da jo je treba preprečiti. V prvem trenutku nisem niti vedel, kako, saj sem bil preveč jezen. Vedel sem, da moram nastopiti karseda agresivno, saj bi jih bilo treba zaustaviti v 48 urah, sicer bi imeli možnost uspeha. Vedel sem, da sem na robu: ali pademo mi ali zrušimo Superligo," je med drugim dejal Aleksander Čeferin , nato pa priznal, da so mu možje iz Superlige oziroma blizu nje mesec dni po prvem neuspelem poskusu ustanovitve zloglasnega 'ubežniškega' tekmovanja ponujali ogromno denarja, da bi projekt izpeljal namesto njih. "Rekli so mi: 'Kaj pa, če vam damo 3,5 milijarde evrov, pa bi vi to izpeljali namesto nas?' Rekel sem, da je tu nekdo nor – ali oni ali jaz. Jaz nisem, tako da od takrat dalje niso več klicali. Ta kapital bo vedno prihajal, toda mislim, da smo lahko za naslednjih deset let mirni, sicer pa se nikoli ne ve," je nadaljeval Čeferin. Ta je še razkril, da so ustanovitelji Superlige že vrsto let grozili z ustanovitvijo 'ubežniškega' projekta, ligo elitnih klubov, ki bi izključila vse ostale (majhne) nogometne klube v Evropi. "A nisem bil prepričan, ali so te namere resne ali ne. Nato pa sem dobil klic, da se nekaj pripravlja. Preverjal sem, preveril sem pri takratnem prijatelju Agnelliju – njegovi hčerki sem boter, veste – a on je izklopil telefon in postalo mi je jasno, da se vse to pripravlja. Najprej sem bil jezen; težko je to sprejeti, saj bi to pomenilo konec nogometa v Evropi," je dan, ko je izvedel za ustanovitev Superlige, opisal Čeferin. Priznal je, da 48 ur ni niti spal, niti jedel, niti pil, a da se je izplačalo. "Vedel sem, da je to, za kar sem borimo, prava stvar. To elitistično tekmovanje bi pomenilo, da bi bilo okoli 45 od 55 Uefinih članic blizu bankrota," je nadaljeval slovenski odvetnik.

Prav Aleksander Čeferin je bil osrednja figura boja proti elitni Superligi. S svojimi medijskimi nastopi se je dotaknil marsikaterega navijača, prav navijači pa so mu nato med prvimi izkazali izjemno podporo v boju proti Superligi, ki bi elito odmaknila od majhnih klubov. "Iz enega od klubov so me – še preden so izstopili iz Superlige – klicali in povprašali, kdo mi je svetoval, saj da sem jih medijsko ubil. Odgovoril sem: 'Ali mislite, da bi mi, če bi mi kdo svetoval, dovolil, da tako govorim?' To je bila iskrena reakcija, saj bi to resnično uničilo nogomet," je pojasnil Slovenec na čelu Uefe.

Dotaknil se je tudi Uefinega nedavnega boja s Fifo, ki si prizadeva za organizacijo svetovnega prvenstva v nogometu na vsaki dve leti. "Mislim, da je ta ideja že mrtva, bila pa je aktualna še pred mesecem dni. Ideja je slaba, saj predlagajo, da bi se svetovno in evropsko prvenstvo igrali na vsaki dve leti. To pomeni vsako leto en velik turnir. Nogometaši imajo že zdaj preveč tekem. Pomislite, da bi ti igralci po vsaki že tako naporni sezoni odigrali še en mesec nogometa," je Uefino nasprotovanje tej ideji pojasnil Čeferin. "Poleg tega bi takšen sistem turnirjev povsem 'kanibaliziral' ženski nogomet. Ta se zdaj igra, ko ni moških prvenstev, kar je dobro za njegovo promocijo. Če bi bilo to vse istočasno, bi veliko manj ljudi spremljalo ženski nogomet. Olimpijske igre bi bile v istem času kot prvenstvo v nogometu, kar bi 'kanibaliziralo' druge športe. Ideja je nora," je dodal Čeferin.