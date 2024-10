Tudi Čeferin priznava: Koledar tekem je dosegel polno kapaciteto

OGLAS

Po besedah Rodrija bi lahko nogometaši celo stavkali, če njihove zahteve ne bodo uslišane. FOTO: AP icon-expand

Na spremenjenem klubskem svetovnem prvenstvu bo v prihajajočem poletju nastopalo kar 32 klubov. Format bo enak kot na zadnjih reprezentančnih mundialih, finale pa bo na sporedu šele 13. julija. V primeru, da bo Manchester City prišel do zadnje stopničke, bo aktualno sezono zaključil le tri tedne pred začetkom nove. Vodstvo Premier lige se je po besedah Pepa Guardiole že odločilo, da v nobenem primeru ne bo prestavilo prvih obračunov meščanov v naslednji sezoni. Tudi zato so prav na Etihadu med najglasnejšimi kritiki vse bolj natrpanega urnika. Bernardo Silva in Kevin De Bruyne sta Fifi in Uefi pred tedni očitala, da je denar glasnejši od besed nogometašev. Rodri pa je celo dejal, da razmišljajo o stavki, če ne bo prišlo do sprememb. Besede odličnega španskega vezista sta med drugim podprla Realova zvezdnika Thibaut Courtois in Dani Carvajal.

"Prostora za dodatne tekme ni," priznava Čeferin. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Vse bolj nevzdržen urnik tekem je bil ena od tematik na kongresu Združenja evropskih nogometnih klubov (ECA) v Atenah, ki se ga je udeležil tudi Aleksander Čeferin. "Prepoznati moramo, da je urnik tekem dosegel polno kapaciteto. Dosegli smo limit," je dejal predsednik Uefe in v isti sapi opozoril, da najbolje plačani zvezdniki niso tisti, ki bi se lahko pritoževali. "Stojim za tistim, kar sem rekel pred dvema mesecema. Prostora za dodatne tekme ni. Ampak moram dodati: Kdo so tisti, ki se pritožujejo? Nogometaši z najvišjimi plačami in klubi s 25 igralci. Tisti z nizkimi plačami in klubi, ki komaj zberejo 11 nogometašev, se ne pritožujejo, ker imajo radi nogomet," Čeferinove besede navaja BBC.

'Ni pošteno, da grozijo tisti, ki so na vrhu plačilnega sistema' Svetovni sindikat nogometašev Fifpro je že naznanil, da bo naslednji teden Evropski komisiji v Bruslju vložil uradno pritožbo glede Fifine širitve klubskega svetovnega prvenstva. Na njem bo nastopal tudi münchenski Bayern. Izvršni direktor Bavarcev Jan-Christian Dreesen je izrazil prepričanje, da stavka v nobenem primeru ne bi bila rešitev. "Ni pošteno, da s stavko grozijo tisti, ki so na vrhu plačilnega sistema," je dejal, nakar je vendarle opozoril, da bi bilo treba poskrbeti za zdravje nogometašev. "Klub, kot je naš, ima po 16 ali 18 mednarodnih nogometašev, ki na reprezentančne tekme potujejo po celem svetu. To pomeni, da potrebujejo še več časa za regeneracijo. Zanje je zagotovo zelo zahtevno, da zadovoljijo vse zahteve, zato moramo poskrbeti za njihovo dobrobit."

Naser Al-Kelaifi opozarja, da ima vsaka zgodba dve plati medalje. FOTO: Damjan Žibert icon-expand