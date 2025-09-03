Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Nogomet

Čeferin proti izključevanju športnikov zaradi politike

Bruselj, 03. 09. 2025 11.30 | Posodobljeno pred 35 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
STA
Komentarji
13

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je v pogovoru za spletni portal Politico dejal, da je proti prepovedim nastopov športnikov zaradi vojn, ki jih vodijo njihove države. Posebej ostro kritiko je namenil svetovnim voditeljem, "brezskrbnim politikom, ki prispevajo k izgubi življenj in uničenju civilistov v velikem obsegu".

Aleksander Čeferin
Aleksander Čeferin FOTO: Damjan Žibert

Glede ruskega napada na Ukrajino je Aleksander Čeferin izpostavil, da se vojna mora ustaviti, obenem pa si želijo pripeljati ruske športnice in športnike, predvsem mlade, nazaj na mednarodna tekmovanja, iz katerih so izključeni. "Želeli smo pripeljati nazaj mlade, fante in dekleta, mlajše od 17 let, in dobili smo celo podporo našega izvršnega odbora. Potem pa je bila to takšna politična histerija. Takšen pritisk na nekatere člane izvršnega odbora; niso se premislili, ampak so nas prosili, naj počakamo, ker so bili zasebno, osebno tako napadeni, da tega niso mogli več prenašati."

Glede Gaze in morebitne izključitve izraelskih športnikov iz tekmovanj je povedal, da ga to, kar se dogaja s civilisti, "osebno boli in ubija". Toda iz drugega zornega kota ni zagovornik prepovedi nastopov športnikom. "Kajti kaj lahko športnik stori svoji vladi, da bi ustavil vojno? To je zelo, zelo težko. Zdaj je prepoved uveljavljena za ruske športnike, mislim, tri leta in pol. Se je vojna ustavila? Ni se."

V nadaljevanju je še bolj odločno dejal, da ne more razumeti, kako lahko politik, ki lahko stori veliko za zaustavitev pokola kjerkoli, mirno zaspi. "Ko vidi vse otroke in vse civiliste mrtve. Ne razumem tega. Veste, tudi ideja, da bi moral nogomet rešiti te težave, ni prava." Pravila Uefe prepovedujejo politična, verska in ideološka sporočila na stadionih. Obenem pa je bil na evropskem superpokalu transparent z napisom "Nehajte ubijati otroke, nehajte ubijati civiliste".

Transparent Uefe pred tekmo PSG - Tottenham
Transparent Uefe pred tekmo PSG - Tottenham FOTO: Profimedia

Čeferin je pri tem izpostavil fundacijo Uefe za otroke. "Ne živimo na drugem planetu. Živimo v tem svetu. In ko vidite otroke, ki umirajo po vsem svetu zaradi – to je diplomatska izjava, če rečem – nepremišljenih politikov. Kdor misli, da je 'Nehajte ubijati otroke, nehajte ubijati civiliste' politično sporočilo, je zame idiot."

Palestinski otrok Mohamed je s Čeferinom na superpokalu podeljeval medalje. "Izgubil je mater in očeta. In bil sam hudo poškodovan. Še nikoli nisem videl otroka, ki bi me tako močno objel, kot me je on. Potrebuje ljubezen. Ne potrebuje še ene bombe na glavo zaradi geopolitičnega interesa. Torej je to daleč od politike."

 Odgovoril je tudi na nekaj vprašanj, povezanih z nogometno igro. Med drugim je pojasnil, zakaj je Uefa proti temu, da bi bila dva kluba v lasti istega lastnika in igrala isto tekmovanje. "To je za nas nedopustno zaradi kredibilnosti tekmovanja. V trenutku, ko izgubimo kredibilnost tekmovanja, izgubimo vse."

Aleksander Čeferin
Aleksander Čeferin FOTO: Profimedia

Čeferin nasprotuje tudi načrtom španske in italijanske lige, da bi tekme igrali v tujini, v Združenih državah Amerike oziroma Avstraliji. Načrti zahtevajo odobritev Mednarodne nogometne zveze (Fifa). Čeferin je povedal, da Uefa ne more posredovati, ker načrte podpirata španska in italijanska nogometna zveza. "Nismo zadovoljni, a kolikor smo pravno preverili, tukaj nimamo veliko prostora, če se zveze strinjajo. In obe zvezi sta se strinjali. To razpravo bomo začeli tudi s Fifo in vsemi zvezami, ker mislim, da to ni dobro," je dejal Čeferin.

O tem, da ima Slovenija z le nekaj nad dvema milijonoma prebivalcev ta čas dva izmed desetih najboljših športnikov na svetu, Politico je v uvodu v pogovor navedel Tadeja Pogačarja in Luko Dončića, je Čeferin odgovoril. "Imamo nekaj balkanskega borbenega duha, vendar ne preveč. Še vedno smo disciplinirani. Naša kultura je bližje avstrijski ali severni Italiji. Hkrati smo borci, tako kot vsi ti narodi nekdanje Jugoslavije. In ti rezultati so resnično fenomenalni. Zelo težko je to razložiti v enem stavku, vendar mislim, da nas je tja pripeljala kombinacija genetskega in kulturnega."

Vprašanja, ali se bo leta 2027 ponovno potegoval za predsednika Uefe, ni želel komentirati, ne bo pa kandidiral za predsednika Fife. "Ne. Ampak kot me oče rad opominja, je vsak ne le način, da preizkušam prihodnost," pa je odvrnil na možnost, da bi šel na volitve v Sloveniji za predsednika države ali vlade.

nogomet Aleksander Čeferin uefa politika
Naslednji članek

Bayern mu je ponujal sedem milijonov na sezono, a je izbral Betis

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (13)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
GAYPROPAGANDA
03. 09. 2025 12.06
Situacija Rusija in Izrael ni enaka! Izrael želijo sosede izbrisati in to so večkrat z napadom na Izrael dokazali. Rusija pa ni bila ogrožena s strani Ukrajine!
ODGOVORI
0 0
joc771
03. 09. 2025 12.03
Preprosto, naj Čefeerinovi prijatelji Janković, Vučić, Dodik posredujejo pri njihovemu prjatelju Putinu — naj Putin konča vojno, ki jo je začel
ODGOVORI
0 0
joc771
03. 09. 2025 11.59
Muhamed je po izročilu prišel v Jeruzalem v sanjah
ODGOVORI
0 0
modelx
03. 09. 2025 11.58
torej v novi sezoni ograjo tudi ruski klubi?
ODGOVORI
0 0
joc771
03. 09. 2025 11.57
Najsvetejše mesto za Arabce je v Savdski Arabiji, tisoče kilomentrov oddaljena od Svete dežele za Jude in kristjane.
ODGOVORI
0 0
joc771
03. 09. 2025 11.55
Čeferinov prijatelj Dodik v kratkem do Putina
ODGOVORI
0 0
joc771
03. 09. 2025 11.54
Čeferinov prijatelj Vučić ravno včeraj pri Putinu
ODGOVORI
0 0
?uknaveji
03. 09. 2025 11.53
Čeferin se moti, vsaj kar zadeva reprezentance. Športniki so največji ambasadorji držav. V tej fazi, ko je večini ljudi sveta z vsaj približno umerjenim moralnim kompasom kristalno jasno, da Izrael izvaja genocid (to je praktično dokazano, le ne še sodno ugotovljeno), je treba poseči po vseh možnih miroljubnih sredstvih, da se to ustavi. Moralna dolžnost vsakega športnika je, da na reprezentačni ravni NE zastopa barv države, ki izvaja take zločine. Izraelski športniki tega večinoma še ne vedo, zato je čas, da jim to povemo ostali. Z bojkotom in izključevanjem.
ODGOVORI
0 0
GAYPROPAGANDA
03. 09. 2025 12.03
Izrael izvaja genocid (to je praktično dokazano, le ne še sodno ugotovljeno)...............dokazano je lahko samo z sodbo!
ODGOVORI
0 0
joc771
03. 09. 2025 11.53
+0
Jankovićev odvetnik, ki se davkoplačevalcem smeji v obraz
ODGOVORI
1 1
štajerski janezek
03. 09. 2025 11.49
-2
Hahaha... težki hinavec. Kaj pa Ruski sportniki in klubi?
ODGOVORI
0 2
Wolfman
03. 09. 2025 11.47
-1
Kje so potem Ruski nogometni klubi? Tiste pokvarjence Iz TelAviva in Hapoela pa moramo prisiljeno gledati in spremljati? Zakaj tpotem dvojna merila tudi v nogometu?
ODGOVORI
1 2
GAYPROPAGANDA
03. 09. 2025 12.04
Zakaj pa so Izraelski športniki pokvarjenci? In zakaj prisilno gledaš? Prestavi kanal!
ODGOVORI
0 0
Pikaponca
03. 09. 2025 11.43
+1
A lih v njegovem mandatu jih je največ ( DISKRIMINIRANIH ) , pač Slovenc dvoličen do obisti, svoje izjave naj pogleda za nazaj )) Kake je plozal proti RUSOM za Izrael je pa napolnil hlače..
ODGOVORI
2 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1198