Čeferin: Redki si lahko privoščijo finale Lige prvakov

V pogovoru za POP TV je predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin novinarski kolegici Nataši Gavranić med drugim zaupal kriterije za določanje prirediteljev finalnih obračunov v najelitnejšem nogometnem klubskem tekmovanju na svetu, se dotaknil nagrade Lionelu Messiju s strani Mednarodne nogometne zveze (Fifa) za najboljšega nogometaša v minulem letu in še čem. "Iskreno povedano sta bila za leto 2021 v igri za prireditelja finala Lige prvakov le dva kandidata - Sankt Peterburg in München, za leto pozneje samo München in za leto 2023 zgolj londonski Wembley. Pogoji so tako strogi, da si redko katero evropsko mesto lahko privošči organizacijo tako velikega dogodka, kot je finale Lige prvakov. Te kriteriji pa so: odličen stadion, veliko in obenem udobno letališče, veliko število hotelov ter ostala mobilnost, ki je nujna za organizacijo tako velikega dogodka," je Čeferin pojasnil kriterije za določanje prirediteljev finalnih obračunov Lige prvakov in na vprašanje, ali ima Ljubljana kakršno koli možnost za organizacijo katere od evropskih pokalnih preizkušenj, nedvoumno odgovoril: "Ima, zagotovo jo ima. Bi pa bilo malce nerodno, če bi se naenkrat začeli kandidirati kar za vsa tekmovanja. Počasi, počasi."

Prirejanje izidov tekem velika rakova rana

Čeferin je v nadaljevanju izpostavil kar precejšen organizacijski zalogaj ob minulem obisku visokih Uefinih predstavnikov, ki so bili vsi po vrsti navdušeni nad lepotami naše dežele. "Dejstvo je, da izvršni odbor Uefe šteje 20 članov, dodatnih 9 članov prihaja še iz Fifinega sveta Evrope, tako da je v Ljubljano vse skupaj pripotovalo 120 ljudi. Organizacijski podvig je bil kar velik, ampak k sreči ga sam nisem preveč občutil. Vsi so bili absolutno navdušeni nad Slovenijo, ki so jo poimenovali kar biser Evrope. Očitno se sami ne znamo dobro promovirati, ker skoraj še nihče od njih ni bil nikoli prej v Sloveniji, so pa vsi dejali, da se bodo k nam zagotovo še vrnili."

Prirejanje izidov tekem je, kot priznava Čeferin, velika rakova rana evropskega nogometa: "Najprej bomo opravili temeljito študijo o tem, kako se zoperstaviti tej veliki težavi. Bistveno je izpostaviti, da potrebujemo pomoč nacionalnih vlad, represivnih organov. Mi nimamo sredstev niti ustreznih pristojnosti, da bi prisluškovali telefonskim pogovorom, da bi ljudi kar tako zapirali. V tej dobi zelo razširjene digitalizacije je pa še večji problem, ker je lahko strežnik teh ljudi popolnoma nekje drugje, tako da se bomo maksimalno trudili za odpravo omenjene težave. Morate vedeti, da Liga prvakov ni na udaru. Bolj so problematične nacionalne nogometne lige, kot sta npr. tretja bolgarska ali pa slovenska liga, ker je tam lažje izpeljati oziroma prirediti določene izide tekem. Na primer za tekmo Real Madrid - PSG se ne moreš dogovoriti za kaj takega, saj sta obe moštvi vredni po pol milijarde evrov."

Morda bi si jo zaslužil tudi kdo drug

"Ne. Pravzaprav se v tovrstne odločitve ne vmešavam. Tudi v Uefin izbor za najboljšega nogometaša se ne vmešavam, saj o tem odločajo trenerji. Morda je bilo malce presenetljivo v smislu, da lansko leto ni bilo tako uspešno za moštvo, za katerega igra Lionel Messi. Pa jo je vseeno prejel ... Vsako odločitev je potrebno spoštovati. Naj bo to motiv za vse ostale, ki so tokrat ostali praznih rok, da se bodo v novi sezoni dokazali in nato drugo leto tudi sami kandidirali za to nagrado," se je prvi mož Uefe dotaknil še nagrade za najboljšega nogometaša v minulem letu po izboru Mednarodne nogometne zveze.