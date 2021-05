Čeferin s podelitve medalj finala LP naravnost v Stožice na derbi Eura U21

Čeferin in Guardiola na podelitvi medalj po finalu LP

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin, za katerem je izjemno naporno in stresno leto, si bo na lastne oče ogledal, kakšna je organizacija Eura U21 na slovenskih tleh, saj bo nocoj po naših informacijah prisoten na tekmi med Portugalsko in Italijo v Stožicah. Tekma, gre za derbi četrtfinala, bo na sporedu ob 21. uri, na delu pa bo v Ljubljani moč videti številne zvezdnike v nastajanju, ki bodo zaznamovali prihodnost nogometa. Omeniti velja predvsem italijanskega napadalca Patricka Cutroneja, ki je v skupinskem delu Eura U21 – ta se je igral marca – slovenski reprezentanci zabil dva zadetka. Tu je tudi njegov soigralec Andrea Pinamonti, član aktualnih italijanskih prvakov in soigralec slovenskega vratarja pri Interju Samirja Handanovića.

Veliko pozornosti bo požel tudi izjemni portugalski vezist Vitinha, ki je kot posojeni nogometaš Porta to sezono navduševal v dresu Wolverhamptona. Portugalci se lahko pohvalijo še z dvema zvenečima imenoma, in sicer Rafaelom Leãom in Diogom Dalotom (oba sta v tej sezoni branila barve AC Milana)

Že ob 18. uri pa se bo v Ljudskem vrtu pričel obračun med branilci naslova Španci in Hrvati, ki jih vodi nekdanji trener Olimpije Igor Bišćan.

Predsednik Uefe Aleksander Čeferinje sicer še v soboto pozno zvečer podeljeval medalje na velikem finalu Lige prvakov v Portu. Z njim se je po obračunu pogovarjal naš novinar Božidar Bulat: