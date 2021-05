Čeferin še enkrat za sklepni turnir lige prvakov

"To bi bil lahko odličen zaključek. Tudi zelo učinkovit v odnosu do prihodkov Uefe, če bi zadevo izvedli pravilno," je dejal 53-letni slovenski predsednik Uefe, Aleksander Čeferin. "O zadevi se pogovarjamo, a odločenega ni še nič,"je še dodal. Trenutno ekipe igrajo po sistemu na izpadanje tekmo doma in v gosteh vse do polfinala in le finale odloči ena tekma. Čeferin pa meni, da bi od sezone 2024/25 ligo lahko odločil sklepni turnir najboljše četverice. Sam to vidi kot izreden nogometni turnir in s tem tudi dodano vrednost zdajšnjemu produktu Lige prvakov.