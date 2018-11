Čeferin se je odzval na razkritje Football Leaks: Superliga bi škodila nogometu!

Aleksander Čeferin je bržčas v teh dneh z zanimanjem spremljal razkritja Football Leaksa, ki se še kako tiče tudi organizacije, ki jo vodi. Uefa je namreč neposredno vpletena tako v obtožbe, da je pomagala Manchester Cityju in Paris Saint Germainu izigrati pravila finančnega "fair playa", posredno jo zadevajo tudi namere evropske elite o ustanovitvi posebnega tekmovanja, ki bi se ločil od lige prvakov, sicer paradnega produkta Uefe.

Čeferin je v pogovoru za nemški Kicker zatrdil, da se bo odločno boril proti vsem idejam, ki na kakršen koli način spominjajo na ustanavljanje zasebnih tekmovanj, hkrati pa je izrazil prepričanje, da evropska superliga ne bi mogla biti uspešna že zaradi svojega formata. "Evropska superliga bi škodila svetovnemu nogometu, bila pa bi tudi dolgočasno tekmovanje. Bilo bi bolj dolgočasno vsak konec tedna spremljati tekmo med Bayernom in Juventusom kot tekmo med Juventusom in Torinom. Sam se bom trudil na vso moč proti takšnim idejam," je povedal Čeferin in dodal: "Če govorimo o tekmovanju zaprtega tipa, lahko pozabimo na solidarnost in na razvoj nogometa. Na dolgi rok bi bili klubi poraženci,"še doda slovenski pravnik.

Imena klubov

Oglasil se je tudi trener LiverpoolaJürgen Klopp, ki je preprosto dejal, da bi ustanovitev superlige pomenilo manj tekem in hkrati več denarja za klube, ki bi bili člani te lige bogatih in vplivnih klubov. Football Leaks je sicer razkril, katerih 16 moštev naj bi leta 2021 nastopilo v superligi, če bi res prišlo do ustanovitve le-te. Kot ustanovni člani naj bi bili v ligi Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Real Madrid, Barcelona, Bayern München, Juventus, PSG in AC Milan. Omenjenim ustanovnim članom pa naj bi se pridružilo še pet povabljenih klubov, in sicer Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Marseille, Inter Milan in (kasneje ob razširitvi) še Roma. Na te očitke in domneven odgovor sicer iz večine omenjenih klubov še ni uradnih izjav.