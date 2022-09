Čeferin še naprej odločno proti Superligi

Čeprav je devet od 12 ustanovnih klubov lani opustilo nastopanje v Superligi, pa so Real Madrid, Barcelona in Juventus še vedno trdno zavezani temu projektu in upajo na njegovo oživitev. Predsednik Superlige in prvi mož madridskega Reala Florentino Perez je pred časom znova pozval vse elitne klube, da se odcepijo od Uefe.

"V minuli sezoni smo videli zmagi moldavskega Šerifa v Madridu in slovenske Mure, ki je s svojim dvomilijonskim proračunom premagala Tottenham. To je bistvo nogometa, takšni dogodki so del naše kulture in zgodovine in upam, da se to ne bo nikoli spremenilo. Veliko ljudem ni znano, da Uefa klubom povrne 93,5 odstotka svojih prihodkov od klubskega nogometa, skupno pa kar 97 odstotkov celotnega denarja," je v današnjem pogovoru še med drugim dejal Čeferin.