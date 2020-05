Čeferin obiskal Tivoli in si ogledal razstavo ob stoletnici NZS

Vodič Aleksandra Čeferina pa je bil eden soavtorjev razstave, novinar Igor E. Bergant. Razstava, ki je na ogled od 15. maja do 15. avgusta, je sicer prerez nogometnega dogajanja organiziranega igranja nogometa na Slovenskem od začetkov do danes. Pri razstavi je sodelovalo več strokovnjakov in sodelavcev, med njimi Bergant, Aleš Šafaričz Zavoda za šport, Tomaž Pavlins Fakultete za šport, Matic Kodričz Nogometne zveze Slovenije (NZS) ter Barbara Čeferin, ki je tudi kuratorka razstave.

"Namen razstave je, da zajame sto let nogometa na Slovenskem. Začeli smo z 'letom 0'. Poskušali smo najti čim starejšo fotografijo in potem smo šli naprej. Prva polovica do druge svetovne vojne je bila kar izziv, ampak nam je uspelo. Tu dejansko vidite ta jagodni izbor, ki smo si ga želeli," je ob odprtju razstave pojasnila Čeferinova.