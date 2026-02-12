Čeferin: Stališče Uefe glede Rusije ostaja nespremenjeno

Predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino je sicer pred kratkim izrazil naklonjenost ponovni vključitvi Rusije v mednarodna nogometna tekmovanja.
"Stališče Uefe je jasno in se ni spremenilo," je na novinarski konferenci ob robu kongresa dejal Čeferin in zavrnil "vmešavanje" Uefe v razprave, ki jih vodijo druge zveze.
"Ne morem komentirati tega, kar počne Fifa ali kar govorijo vlade," je v zvezi s tem dejal prvi mož na čelu evropske nogometne zveze in dodal, da dnevno spremlja dogajanje po svetu. "Svet se spreminja. Videli bomo, kaj bo prinesla prihodnost," je še dodal Čeferin.
